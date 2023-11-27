В обновлении 2.9.1 для Chivalry 2 исправлена ошибка сброса настроек и многое другое

Torn Banner Studios выпустила новое обновление для Chivalry 2 под номером 2.9.1, в котором решено несколько ключевых проблем, влияющих на игровой процесс игроков. Это обновление в основном посвящено исправлению ошибок, в частности раздражающей ошибки сброса настроек персонажа.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки персонажа сбрасывались.
- [Xbox] — исправлен сбой, возникающий при чтении информации о группе во время подбора игроков.
- [Xbox] — исправлена проблема, из-за которой игра не переводила игрока в группу при присоединении к группе через список друзей в приостановленном состоянии.
- [Gamepass] — исправлена проблема, из-за которой игра не позволяла игроку отправить приглашение в игру через игровую панель до отправки приглашения в игре.
- [Gamepass] – исправлена ошибка, из-за которой лидер группы не мог выгнать члена группы на той же платформе.
- Исправлена ошибка, из-за которой генераторы лошадей были активны в режиме подбора игроков 64p.
- Исправлена ошибка, из-за которой третий взрыв левой стены на втором этапе телепортировал игроков на карту.