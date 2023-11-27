В обновлении 2.9.1 для Chivalry 2 исправлена ошибка сброса настроек и многое другое

Многопользовательский слэшер с видом от первого лица про средневековые сражения. Разносите врагов в битвах на 64 игрока. Раздирайте землю в клочья катапультами при осаде замков, жгите деревни и вырезайте крестьян в режиме командной цели. Ведите борьбу верхом на коне и прославьте своё имя виртуозным обращением с мечом.