Боевку и графику Chrono Odyssey полностью переработают после жалоб игроков

Команда MMORPG рассказала, как исправит игру после первого ЗБТ

После шквала критики по итогам первого закрытого бета-теста MMORPG Chrono Odyssey, команда проекта опубликовала масштабный план по улучшению игры. Разработчики поблагодарили геймеров за фидбек и начали работу над ошибками.

Одной из главных задач станет исправление задержек в бою, чтобы атаки, увороты и блоки срабатывали мгновенно. Каждое оружие получит новую систему развития «Матрица» с четырьмя уникальными путями, что позволит создавать разнообразные билды. Также будут улучшены анимации реакций на удары, чтобы бои ощущались более весомо, и исправлены проблемы с работой камеры и коллизией персонажей.

Серьезная работа будет проведена и над оптимизацией. Команда планирует снизить нагрузку на систему за счет более грамотного использования сложных моделей и повторяющихся объектов. Будет внедрена динамическая система загрузки, подстраивающаяся под мощность ПК, и улучшено управление памятью. Кроме того, в игру добавят полноценную поддержку технологий апскейлинга DLSS и FSR, а также улучшат работу встроенной TSR для борьбы с размытием и «призрачными» артефактами.

Разработчики подчеркнули, что это лишь первая часть плана. В будущем они расскажут о доработках звука, интерфейса, социальных систем и многого другого.