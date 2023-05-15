Новые видео Chrono Odyssey демонстрируют бой с боссом и остановку времени

Разработчики поделились двумя короткими видеороликами Chrono Odyssey.
Первый показывает фрагмент боя с боссом. В очередной раз подтверждается тот факт, что Chrono Odyssey - это Action-MMORPG с боевой системой, похожей на TERA Online и серию Dark Souls.
Второе видео более интересно, так как оно посвящено уникальной системе Chrono Odyssey - остановке времени с помощью так называемого хронотектора.
Остановите монстров во времени, чтобы нанести урон, или поверните время вспять, чтобы вернуться в исходное положение перед атакой.
Однако мы не знаем подробностей этой функции, поэтому не совсем понятно, как это будет работать и как часто можно буде. его использовать и т.д.
слишком все дерганное не понятно
надеюсь игра не разочарует (тера солус хорошие игры )
Тупое копирования Dark Souls (не полностью, но есть сходство)
это плохо?
Перекаты, это интересная механика, если сделать её правильно. В остальном от ДС там ровным счетом ничего.