Новые видео Chrono Odyssey демонстрируют бой с боссом и остановку времени ©

Разработчики поделились двумя короткими видеороликами Chrono Odyssey.



Первый показывает фрагмент боя с боссом. В очередной раз подтверждается тот факт, что Chrono Odyssey - это Action-MMORPG с боевой системой, похожей на TERA Online и серию Dark Souls.

Второе видео более интересно, так как оно посвящено уникальной системе Chrono Odyssey - остановке времени с помощью так называемого хронотектора.

Остановите монстров во времени, чтобы нанести урон, или поверните время вспять, чтобы вернуться в исходное положение перед атакой.

Однако мы не знаем подробностей этой функции, поэтому не совсем понятно, как это будет работать и как часто можно буде. его использовать и т.д.