Chrono Odyssey TBA
6.9 66 оценок

Новые видео Chrono Odyssey демонстрируют бой с боссом и остановку времени

©
R_Mor
Новости

Разработчики поделились двумя короткими видеороликами Chrono Odyssey.

Первый показывает фрагмент боя с боссом. В очередной раз подтверждается тот факт, что Chrono Odyssey - это Action-MMORPG с боевой системой, похожей на TERA Online и серию Dark Souls.

Второе видео более интересно, так как оно посвящено уникальной системе Chrono Odyssey - остановке времени с помощью так называемого хронотектора.

Остановите монстров во времени, чтобы нанести урон, или поверните время вспять, чтобы вернуться в исходное положение перед атакой.

Однако мы не знаем подробностей этой функции, поэтому не совсем понятно, как это будет работать и как часто можно буде. его использовать и т.д.

Трейлеры
6
4
Последние посты по игре Chrono Odyssey
Боевая система Chrono Odyssey будет сочетать в себе TERA Online и Dark Souls - новые подробности амбициозной MMORPG
Боевая система Chrono Odyssey будет сочетать в себе TERA Online и Dark Souls - новые подробности амбициозной MMORPG
Геймеры сомневаются в Chrono Odyssey: "Игра слишком красива, чтобы быть реальной"
Геймеры сомневаются в Chrono Odyssey: "Игра слишком красива, чтобы быть реальной"
Геймплейный трейлер фентезийной MMORPG Chrono Odyssey на Unreal Engine 5
Геймплейный трейлер фентезийной MMORPG Chrono Odyssey на Unreal Engine 5
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AIM WP

слишком все дерганное не понятно

надеюсь игра не разочарует (тера солус хорошие игры )

0
wolf9111

Тупое копирования Dark Souls (не полностью, но есть сходство)

-5
Boris Kodak

это плохо?

7
Indigo Night

Перекаты, это интересная механика, если сделать её правильно. В остальном от ДС там ровным счетом ничего.

0