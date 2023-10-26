Cities Skylines 2 демонстрирует 20 fps на NVIDIA RTX4090 в 4K даже на пустой карте

Компания Paradox Interactive выпустила свой очередной градостроительный проект Cities Skylines 2. Но, к сожалению, это одна из худших, в плане оптимизации, игр 2023 года. По тестам портала dsogaming, Cities Skylines 2, даже на совершенно новой/пустой карте, работает с частотой 20 кадров в секунду на NVIDIA GeForce RTX 4090 в режиме 4K/High.
В настоящее время Colossal Order работает над тем, чтобы игра работала лучше. Команда оптимизирует/балансирует эффекты, влияющие на оптимизацию.
Портал PCgameshardware протестировал игру на Ryzen 5 5600X с GeForce RTX 4090 в разрешении 1440p и показала неутешительные результаты.
Флагманский графический процессор Nvidia не способен обеспечить воспроизведение игры на современных ПК при средних настройках - 29 кадров в секунду. При таких низких результатах в разрешении 1440p тестирование в разрешении 4K, скорее всего, приведет к полной невоспроизводимости игры.
Более современные видеокарты, такие как Radeon RX 6700 XT, при таких настройках показывают в среднем 11FPS, а флагманы прошлого поколения, такие как GeForce RTX 3080, не могут обеспечить среднее значение выше 16FPS.
При снижении разрешения до 1080p GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT смогли добиться сносных результатов выше 30FPS. Тем не менее, такой уровень производительности является абсурдным для любой игры.
Чтобы развеять сомнения относительно возможного узкого места в процессоре, в другом бенчмарке с использованием Core i9-13900KS и Radeon RX 7900 XTX удалось достичь не более 12FPS при высоких настройках в 4K. Таким образом, Cities Skylines 2 плохо оптимизирована под все сборки ПК.
Год вкалываешь почти без выходных, экономишь на всём, берёшь в рассрочку новый ПК - у тебя Core i9/Ryzen 9 и RTX 4090. Чувствуешь себя властелином стратосферы, ведь теперь во всё на ультра в 4K можно играть.
Потом запускаешь Cities: Skylines 2 и...
Стресс, гнев, депрессия, унижение и суицидальные мысли?
А потом магний б6 + витамин группы б , глицин , афобазол , новопассит , алкоголь
А был бы Интел - было бы хорошо
первые пять позиций можно убрать
Что выкинуть на помойку? Игру или 4090? Даже не знаю...
Игрушка, в отличие от 4090 не оплавится, так что окончательный выбор очевиден ;)
Что-то я передумал в нее гамать) Даже Алана Вейка переплюнула
Позорище
Шикарная оптимизация. Чувствуется ребята подошли к игре со всей ответственностью.
Я если честно даже не удивлён. Вот кормят меня такими помойными оптимизациями уже не первый год и потихоньку вырабатывается привычка не идти на поводу у хайпа и не покупать игры на старте, а хотя бы пару месяцев выждать, пока пыль осядет, накатят патчей и уже потом, без горящей сраки, идти играть.
Большинство игр спустя время становятся нормальными. Ну что поделать, если разрабы взяли за привычку сырые релизы выпускать на первом дне. Без проблем! На первом дне тогда вы от меня ни копейки не получите, не говоря уже ни про какие предзаказы.
В Финляндии холодно зимой. 4090 используют по назначению, обогрев помещения.
Игра из будущего. Под 5090 видеокарту)
Будет 30 FPS выдавать как раз.
Игра из будущего с графикой из уже далекого прошлого xD
😪😪😪
Выпускают не оптимизированный и сырую какашку, а потом удивляются, почему на топовых видюхах даже не работает
Тодд "купи финальное легендарное самое полное, инновационное и невероятное издание скайрима" Говард говорит, что надо железо обновлять.
То что нас ждёт беда стало ясно, когда подтвердили, что игра будет на юнити. Даже ервая кстати на том же r5600x и с 3060ти умудрилась тормозить.
Все игры которые попадают в геймпасс, по какой-то причине БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ, это такая закономерность или где?
И выпускают же,с покер-фейсом,как будто так и должно быть))
при том что графика почти не отличается от первой части которой уже 9лет! СМЕШНО!!!
Так задумано. На будущее задел. Оптимизируют и продадут как dlc
Впрочем, чего ещё ожидать от фирмы, которая уже 15 лет продает одну и ту же Cities: Skylines с незначительными оптимизациями. Ну, ждём очередной аддона "Cities: Skylines 2 - Истинная оптимизация" через пару лет, который наконец сделает игру играбельной. А покупать что-то от вас на старте я больше не стану, спс за наученный урок!
Ладно, тут еще можно поныть, разрешаю.)
там в настройках отключите глубину резкости и минимум 60 будет
Я не понимаю нафига выпускать игру зная, что ты точно обосрешься, в итоге будет обвал продаж, возврат денег и не окупаемость игры.
Это анти-реклама от хейтеров?
Почему у этого человека в 2к игра работает нормально? Зато у таких горе-обзорщиков даже 30фпс нет в 1080.
Вместо улучшения механик, вторая часть решила пойти по пути улучшения графики. Даже если бы это было успешно и производительность была на уровне с прошлой частью, какой смысл в ней? На первую хотя бы есть тонна модов, а тут...
у первой части нет производительности)
оооу магадд
Былоб хотяб лучше. Вон недавние провальные, хоть и оптимизон так себе, хотяб фпс выше чем у этого двигла в этой игре.
А что UE4 ?
Я что то писал про UE 4 ?
У игры уж слишком много неотключаемых графических наворотов для данного жанра,многие бы спокойно поиграли без проработанной толпы или травы,но с хорошей частотой кадров.
В игре даже травы нет
Если игру делали такой, то на что рассчитывали? На будущее? На 6090?
На лохов, которые набирают игры по предзаказам либо на старте, потом получают недоделанный хлам, но, вместо возврата средств, включают режим ждуна и послушно хавают все "завтраки" от издателя, который продал полуфабрикат за фулл прайс и уже не особо мотивирован доделывать игру на все 100.
Графические навороты?! Ахах, что за чушь =)
Не, вообще там много настроек, в которых если покопаться - у людей идёт стабильно 50 фпс. Просто громче всех поднимают люди, которые с 4090 и не могут в 4к с 1000фпс.
Это уже норма ,так что не о чем беспокоиться
Нет, тут совсем не норма. Тут буквально худшая производительность за последнее время, за исключением индюшатин некоторых
Нет ,ты не прав ,игра в 20-30 фпс совсем по другому ощущается ,и вообще вы дядю тодда похоже не слушали - нужно просто 2 или 3 видеокарты
А если серьезно ,то это просто капец какой-то ,помнится как то игра от пауков ,где там че то про автоматонов и францию ,жрала 16 гб видюхи в абсолютное никуда - вот для кого они это делают? И испытывают ли они это после того как собрали во едино всю свою задумку? На что они расчитывают ,когда выпустят на свет свое адское творение? Бабла срубить? Как?
так игра для бенчмарка процессора или видеокарты? а то может там более крутая видеокарта не дает фепасаф
Это не игра а специальная программа для холодного времени года чтобы ваш комп работал печкой , можно ноги греть или еду например
Так ты посмотри на нагрузку процессора и видеокарты, сразу вопрос отпадёт
Согласен когда начинаю играть потом начинает так шуметь кулера и системник адски греется