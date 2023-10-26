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об игре
Cities: Skylines 2 24.10.2023
7.9 210 оценок

Cities Skylines 2 демонстрирует 20 fps на NVIDIA RTX4090 в 4K даже на пустой карте

butcher69
Новости

Компания Paradox Interactive выпустила свой очередной градостроительный проект Cities Skylines 2. Но, к сожалению, это одна из худших, в плане оптимизации, игр 2023 года. По тестам портала dsogaming, Cities Skylines 2, даже на совершенно новой/пустой карте, работает с частотой 20 кадров в секунду на NVIDIA GeForce RTX 4090 в режиме 4K/High.

В настоящее время Colossal Order работает над тем, чтобы игра работала лучше. Команда оптимизирует/балансирует эффекты, влияющие на оптимизацию.

Портал PCgameshardware протестировал игру на Ryzen 5 5600X с GeForce RTX 4090 в разрешении 1440p и показала неутешительные результаты.

Флагманский графический процессор Nvidia не способен обеспечить воспроизведение игры на современных ПК при средних настройках - 29 кадров в секунду. При таких низких результатах в разрешении 1440p тестирование в разрешении 4K, скорее всего, приведет к полной невоспроизводимости игры.

Более современные видеокарты, такие как Radeon RX 6700 XT, при таких настройках показывают в среднем 11FPS, а флагманы прошлого поколения, такие как GeForce RTX 3080, не могут обеспечить среднее значение выше 16FPS.

При снижении разрешения до 1080p GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT смогли добиться сносных результатов выше 30FPS. Тем не менее, такой уровень производительности является абсурдным для любой игры.

Чтобы развеять сомнения относительно возможного узкого места в процессоре, в другом бенчмарке с использованием Core i9-13900KS и Radeon RX 7900 XTX удалось достичь не более 12FPS при высоких настройках в 4K. Таким образом, Cities Skylines 2 плохо оптимизирована под все сборки ПК.

20
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
warp 37

Год вкалываешь почти без выходных, экономишь на всём, берёшь в рассрочку новый ПК - у тебя Core i9/Ryzen 9 и RTX 4090. Чувствуешь себя властелином стратосферы, ведь теперь во всё на ультра в 4K можно играть.

Потом запускаешь Cities: Skylines 2 и...

24
Oscilograf

Стресс, гнев, депрессия, унижение и суицидальные мысли?

16
Akmal Rj Oscilograf

А потом магний б6 + витамин группы б , глицин , афобазол , новопассит , алкоголь

17
Sneaky Pete

А был бы Интел - было бы хорошо

-5
SoftyCat Akmal Rj

первые пять позиций можно убрать

1
TAPAKAH222

Что выкинуть на помойку? Игру или 4090? Даже не знаю...

9
Rаyden

Игрушка, в отличие от 4090 не оплавится, так что окончательный выбор очевиден ;)

1
FlowingNekton

Что-то я передумал в нее гамать) Даже Алана Вейка переплюнула

0
Саня Цукино Усаги

Позорище

8
Stetet

Шикарная оптимизация. Чувствуется ребята подошли к игре со всей ответственностью.

8
lowbrown

Я если честно даже не удивлён. Вот кормят меня такими помойными оптимизациями уже не первый год и потихоньку вырабатывается привычка не идти на поводу у хайпа и не покупать игры на старте, а хотя бы пару месяцев выждать, пока пыль осядет, накатят патчей и уже потом, без горящей сраки, идти играть.
Большинство игр спустя время становятся нормальными. Ну что поделать, если разрабы взяли за привычку сырые релизы выпускать на первом дне. Без проблем! На первом дне тогда вы от меня ни копейки не получите, не говоря уже ни про какие предзаказы.

4
Banzai66

В Финляндии холодно зимой. 4090 используют по назначению, обогрев помещения.

2
AndralStormborn

Игра из будущего. Под 5090 видеокарту)

1
warp 37

Будет 30 FPS выдавать как раз.

4
Kykyryzec

Игра из будущего с графикой из уже далекого прошлого xD

3
MeduzaRUS

😪😪😪

0
HomeWork

Выпускают не оптимизированный и сырую какашку, а потом удивляются, почему на топовых видюхах даже не работает

0
Faryanit

Тодд "купи финальное легендарное самое полное, инновационное и невероятное издание скайрима" Говард говорит, что надо железо обновлять.

0
da2dy

То что нас ждёт беда стало ясно, когда подтвердили, что игра будет на юнити. Даже ервая кстати на том же r5600x и с 3060ти умудрилась тормозить.

0
BadKazzka

Все игры которые попадают в геймпасс, по какой-то причине БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ, это такая закономерность или где?

0
vit0208

И выпускают же,с покер-фейсом,как будто так и должно быть))

0
Mihanbo

при том что графика почти не отличается от первой части которой уже 9лет! СМЕШНО!!!

0
Sneaky Pete

Так задумано. На будущее задел. Оптимизируют и продадут как dlc

0
Gridon

Впрочем, чего ещё ожидать от фирмы, которая уже 15 лет продает одну и ту же Cities: Skylines с незначительными оптимизациями. Ну, ждём очередной аддона "Cities: Skylines 2 - Истинная оптимизация" через пару лет, который наконец сделает игру играбельной. А покупать что-то от вас на старте я больше не стану, спс за наученный урок!

0
Twiceasniceasguys

Ладно, тут еще можно поныть, разрешаю.)

-1
КристианПобединский

там в настройках отключите глубину резкости и минимум 60 будет

-1
Sigon

Я не понимаю нафига выпускать игру зная, что ты точно обосрешься, в итоге будет обвал продаж, возврат денег и не окупаемость игры.

-1
ratte88

Это анти-реклама от хейтеров?
Почему у этого человека в 2к игра работает нормально? Зато у таких горе-обзорщиков даже 30фпс нет в 1080.

Спойлер
-1
Rey Harley

Вместо улучшения механик, вторая часть решила пойти по пути улучшения графики. Даже если бы это было успешно и производительность была на уровне с прошлой частью, какой смысл в ней? На первую хотя бы есть тонна модов, а тут...

-2
КристианПобединский

у первой части нет производительности)

0
Vin StaV

оооу магадд

-2
Комментарий удален
Azok OsKveRniTEJI NegativePolygon

Былоб хотяб лучше. Вон недавние провальные, хоть и оптимизон так себе, хотяб фпс выше чем у этого двигла в этой игре.

0
Vin StaV NegativePolygon

А что UE4 ?

-1
Комментарий удален
Vin StaV NegativePolygon

Я что то писал про UE 4 ?

-1
samosan

У игры уж слишком много неотключаемых графических наворотов для данного жанра,многие бы спокойно поиграли без проработанной толпы или травы,но с хорошей частотой кадров.

-5
Папел

В игре даже травы нет

3
TAPAKAH222

Если игру делали такой, то на что рассчитывали? На будущее? На 6090?

-1
Len4ik00N TAPAKAH222
на что рассчитывали? На будущее? На 6090?

На лохов, которые набирают игры по предзаказам либо на старте, потом получают недоделанный хлам, но, вместо возврата средств, включают режим ждуна и послушно хавают все "завтраки" от издателя, который продал полуфабрикат за фулл прайс и уже не особо мотивирован доделывать игру на все 100.

1
Gamejoy

Графические навороты?! Ахах, что за чушь =)

-1
Anton Vasiljev

Не, вообще там много настроек, в которых если покопаться - у людей идёт стабильно 50 фпс. Просто громче всех поднимают люди, которые с 4090 и не могут в 4к с 1000фпс.

2
Ольга Бузова
Тем не менее, такой уровень производительности является абсурдным для любой игры.

Это уже норма ,так что не о чем беспокоиться

-6
Kykyryzec

Нет, тут совсем не норма. Тут буквально худшая производительность за последнее время, за исключением индюшатин некоторых

0
Ольга Бузова Kykyryzec

Нет ,ты не прав ,игра в 20-30 фпс совсем по другому ощущается ,и вообще вы дядю тодда похоже не слушали - нужно просто 2 или 3 видеокарты

0
Ольга Бузова Kykyryzec

А если серьезно ,то это просто капец какой-то ,помнится как то игра от пауков ,где там че то про автоматонов и францию ,жрала 16 гб видюхи в абсолютное никуда - вот для кого они это делают? И испытывают ли они это после того как собрали во едино всю свою задумку? На что они расчитывают ,когда выпустят на свет свое адское творение? Бабла срубить? Как?

1
MunchkiN 616

так игра для бенчмарка процессора или видеокарты? а то может там более крутая видеокарта не дает фепасаф

-6
Akmal Rj

Это не игра а специальная программа для холодного времени года чтобы ваш комп работал печкой , можно ноги греть или еду например

2
Kykyryzec

Так ты посмотри на нагрузку процессора и видеокарты, сразу вопрос отпадёт

-1
NegativePolygon Kykyryzec

Согласен когда начинаю играть потом начинает так шуметь кулера и системник адски греется

0