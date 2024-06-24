Для Cities: Skylines 2 вышел патч с изменением в экономике

Разработчики Cities: Skylines 2 выпустили новый патч, получивший название Economy 2.0 - обновление изменяет экономическую систему игры, делая её более прозрачной и предоставляя игрокам больше контроля над своими городами.
Основные изменения:
- Виртуальных арендодателей больше нет - содержание здания теперь оплачивается всеми арендаторами поровну.
- Правительственные субсидии удалены чтобы сделать городскую экономику более сложной и прозрачной.
- Уровень здания зависит от возможности арендаторов платить за содержание. Увеличена стоимость покупки плиток карты и добавлена плата за их содержание, за вычетом девяти стартовых.
- Вкладки Налоги и Услуги на панели экономики теперь разблокируются на первом этапе, вкладка Производство на втором.
- Теперь игроки могут воспользоваться политикой Импорт городских услуг - плата зависит от численности населения города.
Помимо прочего изменены:
- Система образования: Повышены шансы на завершение гражданами начального и высшего образования.
- Городские службы: Балансировка с увеличением числа сотрудников и улучшениями зданий.
- Содержание тайлов: Стоимость содержания первых 9 тайлов теперь активна, но её можно отключить опцией «Разблокировать все тайлы карты», что отключит достижения.
Подробный список изменений есть на странице игры в Steam и на официальном форуме Paradox Interactive.