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Cities: Skylines 2 24.10.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
7.8 761 оценка

Для Cities: Skylines 2 вышел патч с изменением в экономике

Talendor3
Новости

Разработчики Cities: Skylines 2 выпустили новый патч, получивший название Economy 2.0 - обновление изменяет экономическую систему игры, делая её более прозрачной и предоставляя игрокам больше контроля над своими городами.

Основные изменения:

  • Виртуальных арендодателей больше нет - содержание здания теперь оплачивается всеми арендаторами поровну.
  • Правительственные субсидии удалены чтобы сделать городскую экономику более сложной и прозрачной.
  • Уровень здания зависит от возможности арендаторов платить за содержание. Увеличена стоимость покупки плиток карты и добавлена плата за их содержание, за вычетом девяти стартовых.
  • Вкладки Налоги и Услуги на панели экономики теперь разблокируются на первом этапе, вкладка Производство на втором.
  • Теперь игроки могут воспользоваться политикой Импорт городских услуг - плата зависит от численности населения города.

Помимо прочего изменены:

  • Система образования: Повышены шансы на завершение гражданами начального и высшего образования.
  • Городские службы: Балансировка с увеличением числа сотрудников и улучшениями зданий.
  • Содержание тайлов: Стоимость содержания первых 9 тайлов теперь активна, но её можно отключить опцией «Разблокировать все тайлы карты», что отключит достижения.

Подробный список изменений есть на странице игры в Steam и на официальном форуме Paradox Interactive.

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