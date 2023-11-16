Градостроительная стратегия Cities: Skylines 2 потеряла 70% игроков

Cities: Skylines 2, дебютировавшую в Steam три недели назад, покинуло около 70% игроков, игравших в градостроительную игру на момент ее выхода. Это падение может показаться резким, но оно не обязательно означает большие проблемы для разработчиков.
Вторая часть Cities: Skylines вышла на платформе Valve 24 октября. В день выхода игры в ней одновременно играли 104 697 игроков, что является лучшим результатом для этой серии на сегодняшний день.
Спустя три недели количество игроков значительно сократилось. Средний показатель за последние четыре дня составляет около 31 000 пользователей, играющих одновременно, что составляет менее 30% от цифр в день запуска.
Интересно, что в случае с предыдущей частью серии можно увидеть практически идентичную ситуацию. Cities: Skylines вышла на рынок 10 марта 2015 года и в день запуска достигла пика одновременной игры - 57 421 человек. Спустя четыре недели после этой даты средний показатель за несколько дней составил около 18 000 одновременных пользователей.
По крайней мере, несколько тысяч одновременных пользователей все еще играют в первую часть, а последний дневной рекорд для этого выпуска составил 14 261 игрок. Более того, игра набрала почти 250 тыс. отзывов, из которых до 93% - положительные.
То же самое можно сказать и о Cities: Skylines II, которая, стоит отметить, пока демонстрирует гораздо лучшие показатели, чем ее предшественница. Разработчики выпускают патчи и обновления для устранения обнаруженных в игре проблем - последний патч был анонсирован несколько дней назад. Кроме того, в продажу поступит множество бесплатных DLC-наборов, которые принесут в игру в общей сложности 2500 свежих объектов (в том числе из Восточной Европы).
Таким образом, последней игре от студии Colossal Order еще есть что предложить и есть возможность улучшить средние оценки. После выхода вышеупомянутых обновлений и дополнений многие игроки наверняка еще вернутся в свои города в Cities: Skylines II.
Наконец, Cities: Skylines II получила почти 33 тыс. отзывов на Steam, но только 58% из них - положительные. Игра также доступна через PC Game Pass, а в следующем году дебютирует на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Такой жанр, разок попробовал город построить с любым результатом считай игру прошёл, второй раз по новой морочиться уже не захочется, только прям ярые приверженцы будут продолжать играть.
Вернуться когда сделают оптимизацию в игре.
Пффф, у них что, нет 5090?
Так а что в ней делать, контента раз, два и обчелся. Теперь ждать тонну длс.
Сравнение с первой частью не корректно. Первая часть только становилась лидером забытого жанра...И долго живёт на успешной продаже кучи дополнений. Вторая часть должна была сразу стать лидером и сразу начать зарабатывать на контенте.
Довольно странно делать на этом акцент, ты построил городок мечты, всё, вышел и ждёшь DLC/патчей, через годик ещё раз построил городок. Это не игра где за раз ты нафигачиваешь 100+ч, хотя понятное дело и такие будут, но это прям меньшинство.
уволили за игру в ЭТО в офисе а дома подобная тема не играется душнявая