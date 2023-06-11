Cities: Skylines 2 24.10.2023
8.5 67 оценок

Градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 обзавелся точной датой релиза

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4efy
Новости

Разработчики ожидаемого градостроительного симулятора Cities: Skylines 2 показали захватывающий геймплейный трейлер, где наконец-таки обозначили точную дату выхода. Начать возводить целые города или даже мегаполисы можно будет уже 24 октября этого года. Также стали доступны предзаказы на всех заявленных платформах.

В Cities: Skylines 2 мы сможем заниматься терраформированием с нуля, прокладывая дороги, отстраивая небоскребы и жилые районы, а также налаживая глобальную логистику собственного мира. Для правильного взаимодействия между различными важными для жизни отраслями нужно будет продумывать пути железных дорог, автомагистралей и других элементов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Gradients

Снова надо будет ждать все DLC которые сделают игру полноценной.

1
CallXO3
0
Папел

Да здравствует одноядерный, помойный юнити. Даешь больше трейлеров на UE5

Спасибо, что не на дороге

-2