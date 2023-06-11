Градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 обзавелся точной датой релиза ©

Разработчики ожидаемого градостроительного симулятора Cities: Skylines 2 показали захватывающий геймплейный трейлер, где наконец-таки обозначили точную дату выхода. Начать возводить целые города или даже мегаполисы можно будет уже 24 октября этого года. Также стали доступны предзаказы на всех заявленных платформах.

В Cities: Skylines 2 мы сможем заниматься терраформированием с нуля, прокладывая дороги, отстраивая небоскребы и жилые районы, а также налаживая глобальную логистику собственного мира. Для правильного взаимодействия между различными важными для жизни отраслями нужно будет продумывать пути железных дорог, автомагистралей и других элементов.