Игроки Cities: Skylines 2 уничтожили рейтинг нового DLC Beach Properties в Steam

Игра Cities: Skylines 2 стартовала не совсем удачно, не получив должной поддержки со стороны общественности из-за того, в каком состоянии она была запущена. Однако теперь ситуация может стать еще хуже, благодаря выходу DLC Beach Properties, которое на данный момент является одним из самых худших продуктом по оценкам пользователей в Steam.
Beach Properties - это, по сути, дополнительный набор ресурсов на пляжную тематику, который, мягко говоря, не очень привлекателен... потому что пляжей здесь нет. На самом деле, совсем нет, учитывая, что из 787 отзывов только 4% положительные.
Жалобы вращаются вокруг двух разных моментов: первый касается того, что базовая игра все еще находится в очень плачевном состоянии, поэтому некоторым кажется, что не стоило выпускать платное DLC, предварительно не поправив ее; второй касается содержания самого DLC, которое слишком скудно для его стоимости (559 рублей). Речь идет о горстке домов, многие из которых похожи друг на друга, и о довольно странных недостатках пакета под названием Beach Properties, поскольку он не позволяет создавать настоящие пляжи с соответствующими удобствами.
Особенно жалуются покупатели Ultimate Edition Cities: Skylines 2, у которых DLC включено в стоимость и которые считают, что оно действительно слишком скудное, учитывая также время его ожидания и все остальные проблемы, о которых уже говорилось.
было бы что уничтожать так и так негативный рейтинг
'' базовая игра все еще находится в очень плачевном состоянии ''
Судя по просто умопомрачительному архитектурному решению на скрине - это мягко сказано. Это же надо впиндёхать на треугольную, конусообразную крышу квадратную веранду ! Да ещё и воткнули её модельку прямо сквозь черепичные рёбра ( это видно) ! Конструкция смотрится как фурункул на жопе. Браво !
И за это еще 600р просят 🤣
Но игроки продолжают покупать, так может проблема в игроках, которые жрут gовняшки с лопаты?)
Именно!
То есть они просто продолжают по плану поддерживать игру дополнительным контентом, не позаботясь о состоянии игры?
Вместо оптимизации он длц выпускают.