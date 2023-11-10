Небольшой патч для Cities Skylines 2 наводит порядок с мусором и бездомными животными

Как и было объявлено в понедельник, студия Colossal Order выпустила очередное обновление для Cities: Skylines II. "Хотфикс" под номером 1.0.13f1 вносит в общей сложности восемнадцать исправлений и в основном посвящен проблемам, связанным с мусором и бездомными собаками.
- "Производство" мусора было перебалансировано - теперь он накапливается равномерно, что облегчает его утилизацию.
- Город больше не будет "захлестывать" волна брошенных животных.
Кроме того, в список изменений включены:
- балансировка потребностей мусоросжигателя в электроэнергии;
- устранение различных проблем, связанных с одеванием персонажей;
- балансировка потребления воды во многих служебных помещениях;
- унификация правил оплаты парковки у станций метро (несмотря на отсутствие парковочных мест);
- улучшение организации дорожного движения - в том числе порядка смены полос и выезда автомобилей с кольцевой развязки (при левостороннем движении);
- устранение ошибки, приводившей к случайному появлению светлых окон в некоторых автомобилях;
- повышение производительности облака Microsoft Cloud.
Ознакомиться со всеми изменениями можно здесь. Обратите внимание, что сообщения об отходах могут некорректно отображаться в уже существующих "сейвах". Для устранения этой проблемы необходимо перестроить здание, о котором идет речь. Для игровых сохранений, созданных после установки обновления, данная проблема не должна возникать.
Пока что Cities: Skylines II доступна только на ПК, включая сервисы PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Появление игры на PS5 и XSX/S ожидается весной следующего года.
Господи, там куча более значимых проблем, не работающая экономика, непонятное поведения хваленого "ИИ", убитая в хлам оптимизация, а они фиксят домашних животных блин с