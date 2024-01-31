Новое обновление Cities: Skylines 2 привносит множество исправлений

Colossal Order выпустила новый патч для Cities: Skylines 2, и хотя в этом патче нет ничего кардинального, в нем есть множество исправлений, которые могут устранить конкретные проблемы, с которыми вы столкнулись.
Как стало известно из рубрики "Слово недели", патч с запоминающимся названием 1.0.19f1 станет последним "самостоятельным" исправлением ошибок в игре перед тем, как обновления начнут появляться вместе с более крупными функциями.
В данном случае исправлено несколько аварийных ситуаций, в том числе некоторые модификации дорог, вызывающие сбои, так что если вы столкнулись с раздражающими вылетами на рабочий стол, это обновление Cities: Skylines 2 может быть для вас.
В патч также включено множество других исправлений. Среди них - неправильные флаги повышения уровня для складов, а также "дополнительные исправления для забытых собак". О.
Ремонтные машины больше не будут застревать, а горожанам будет проще искать места для парковки. Если бы только мы могли реализовать это исправление в реальной жизни.
Были сделаны и другие улучшения качества жизни, например, больше переводов недостающего текста и "более удобное сообщение, когда функции привязки аккаунта не работают из-за ошибки сети".
Ряд улучшений в производительности и в графике были добавлены в Cities: Skylines 2 Patch 1.0.19f1. Среди них - "более быстрая и стабильная скорость симуляции в очень больших городах", так что если вы заметили, что ваш город замирает при увеличении его размеров, это может быть тем самым исправлением, которого вы так долго ждали.
Если вы хотите взглянуть на полную версию примечаний к патчу Cities: Skylines 2, вы можете сделать это прямо здесь
Cities: Skylines 2 уже доступна на ПК через Steam и Microsoft Store. Она также включена в PC Game Pass, а на консолях появится весной.
дожили, когда то патчи выпускали с новыми фичами, а теперь костыли правят, зачем выпускать готовый продукт, когда можно недоделку продать, а потом еси шо, закрыть поддержку игры и не удалять с магаза, как делают некоторые))