Новое видео Cities: Skylines 2 углубляется в электро- и водоснабжение

Сегодня Colossal Order выпустила новое видео, посвященное основным услугам в грядущем градостроительном симуляторе Cities: Skylines 2. Вслед за другим видео на те же темы ранее на этой неделе, сегодня они представили более подробное видео с большим количеством комментариев от разработчиков.
Мы сразу узнаем, что теперь высоковольтные кабели можно прокладывать как над землей, так и под землей, что оценят многие поклонники франшизы.
Затем мы увидим насосы для грунтовых вод и аварийные аккумуляторные станции, которые позволяют накапливать избыточную энергию для использования, когда она вам может понадобиться, особенно с солнечными станциями, которые работают только в течение дня.
Затем видео демонстрирует разницу между высоковольтными и низковольтными кабелями, которые проложены под дорогами. У кабелей есть предел энергии, которую они могут передавать, поэтому могут быть созданы узкие места, но их можно решить с помощью большего количества кабелей или трансформаторных станций.
Все электростанции, которые мы помним из оригинальной игры, возвращаются в сиквеле, но теперь их можно модернизировать, так что вам не обязательно строить кучу, чтобы питать большой город.
Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Она также появится в Xbox Game Pass в первый же день.