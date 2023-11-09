Полигоны и движок Unity стали причиной низкой производительности Cities: Skylines 2

Компания Paradox Interactive вместе с разработчиками из студии Colossal Order выпустили на ПК масштабный градостроительный симулятор Cities: Skylines 2. Игра, где основной игровой процесс заключается в управлении ресурсами и эффективном управлении городом, отличилась крайне слабой оптимизацией. Производительность Cities: Skylines 2 остается неудовлетворительной даже на топовых видеокартах, поэтому игрокам приходится устанавливать самые низкие настройки графики. Пока в Colossal Order готовят патчи по улучшению оптимизации, энтузиастам удалось выяснить причину низкой производительности.
Согласно подробному техническому анализу Cities: Skylines 2 от Пааво Хухтала (Paavo Huhtala), главным источником проблемы выступают полигоны и движок игры Unity. Анализ рендеринга игры показал, что проект генерирует огромное количество полигонов, большинство из которых просто не имеют смысла. Кроме того, в проекте не предусмотрена динамическая система уменьшения полигонов при необходимости.
В Cyberpunk 2077 также используется большое количество полигонов, количество которых для одной модели может достигать 29 500. Но это составляют треугольники, которые выстраивают общие углы и сшиваются вместе, образуя вершины полигонов. Реальное количество таких вершин для одежды в Cyberpunk 2077 составляет всего 8000, в то время как Cities: Skylines 2 использует 25 000 вершин.
В движке Cities: Skylines 2 в одном кадре происходит около 7000 вызовов рендеринга и более 50 000 вызовов API (запросы, выполняемые игрой через DirectX). Сами по себе, без контекста, эти цифры мало что значат, но в целом они создают огромную нагрузку на GPU. И в этом уже виноват сам движок Unity, который используется для рендеринга.
Автор технического разбора предполагает, что разработчикам пришлось самим писать много дополнительного кода, чтобы использовать технологию рендеринга HDRP. Этот тип рендеринга на момент разработки Cities: Skylines 2 еще не был полностью реализован в Unity, отсюда и возникают чрезмерные нагрузки на видеокарту.
Дело тут не в Юнити, а в том. что разрабы - рукожопы.
Я где-то читал, что там даже зубы для НИПов сделаны полигональными, причём с каким-то большим кол-вом треугольников, и при этом они прорисовываются вне зависимости от того, видно их или нет, и где при этом находится камера.
Это игра будущих поколений, просто купи 4090.
ты имел в виду машину времени и 9090?
RTX 4090 тянет эту игру с трудом!
По такой же логике, в дтп, когда водитель не соблюдал дистанцию или превышал скорость, нужно винить автомобиль, а то хули он так быстро разгоняется и едет, а мгновенно не тормозит))
А зубы?
По итогу что? Фиг что исправят толком?