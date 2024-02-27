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Cities: Skylines 2 24.10.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
7.9 649 оценок

Разработчики Cities: Skylines 2 описали шаги по исправлению игры

butcher69
Новости

Colossal Order поделилась очередной записью в блоге Cities: Skylines 2 Word of the Week, и эта запись посвящена тому, что студия делает, чтобы исправить игру.

Предыдущие блоги содержали такие вещи, как глубокое погружение в определенные механики и обсуждение предстоящих функций, но эта колонка посвящена тому, что Colossal Order делает, чтобы "исправить ситуацию".

В блоге генеральный директор Colossal Order Мариина Халликайнен говорит, что команда знает, что ей предстоит "подняться на гору", когда речь идет об оправдании ожиданий, но ее студия приготовила "ледорубы" и "привыкла к холоду".

По словам Халликайнен, Colossal Order сейчас работает над поддержкой моддинга, "недостающими платформами", контентом Ultimate Edition и исправлениями производительности.

Однако она признает, что, хотя команда наблюдает "прогресс на всех фронтах", только время покажет, хватит ли этой работы, чтобы переломить ситуацию с Cities: Skylines 2.

Халликайнен также поделилась небольшой информацией о том, как работает процесс обратной связи в Cities: Skylines 2. Это семиэтапный процесс, который начинается со сбора отзывов игроков и заканчивается внесением исправлений на основе этих отзывов, хотя, конечно, между ними есть несколько этапов.

Велосипедные дорожки появятся в Cities: Skylines 2, хотя Халликайнен и Colossal Order не знают, когда именно. Также на подходе больше анимаций и новые типы зданий, за некоторые из которых придется платить.

Вы можете приобрести Cities: Skylines 2 прямо сейчас на ПК. Она также доступна на PC Game Pass и выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S весной этого года.

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