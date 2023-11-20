Разработчики Cities Skylines 2 отложили выход DLC Expansion Pass, чтобы сосредоточиться на улучшении производительности

Разработчик Colossal Order сегодня подтвердил отсрочку выпуска контента после запуска Expansion Pass для Cities Skylines 2, чтобы он мог сосредоточиться на столь необходимых улучшениях производительности и уже отложенном редакторе модов.
Первый выпуск Asset Pack, который первоначально должен был выйти в четвертом квартале 2023 года, теперь должен выйти в первом квартале 2024 года. Пакеты Content Creator Packs, первоначально запланированные на первый квартал 2024 года, теперь должны выйти во втором квартале 2024 года. Три DLC-радиостанции тоже задерживается. Однако расширение мостов и портов запланировано на второй квартал 2024 года.
В своем блоге генеральный директор Colossal Order Мариина Халликайнен извинилась за задержки, настаивая на том, что «как только версия для ПК будет такой, какой мы хотим, мы сосредоточимся на выпуске для консолей и контенте DLC». Консольная версия Cities Skylines 2 должна выйти где-то в первой половине 2024 года.
«Мы стремимся предоставить вам продаваемый контент DLC, но он не будет включен в первоначально заявленный график», — продолжил Халликайнен. «Над первым пакетом активов, Beach Properties, работали наши художники и наш партнер по аутсорсингу, но мы реализуем его только после того, как работа по исправлению производительности будет завершена. Прошу прощения за задержку, но мы не должны торопиться с выпуском нового контента до того, как база к нему будет готова. Это также означает пакеты Content Creator Pack и радиостанции».
А знаете что для меня стало последней каплей перед удалением?
А то что когда создал мост то рельеф под ним забаговался и получилась некрасивая "дамба" из земли, которую уже вообще никак-никак не убрать. Такое.
А толку? Даже, если все удалят игру, разработчикам/издателям по барабану, если количество продаж позволит остаться в плюсе. Единственная хорошая мотивация для них- это возврат средств- тогда они начинают реально что-то делать, и, возможно, если не совсем тупые, постараются не обгадится со следующим релизом.