Руководство Colossal Order отреагировало на критику: "Cities: Skylines 2 может быть просто не для вас"

Многие геймеры знают, что Cities: Skylines 2 дебютировала в состоянии, далеком от ожидаемого. Несмотря на то, что с момента релиза прошло уже больше месяца, вторая часть градостроительного симулятора до сих пор испытывает проблемы с оптимизацией и геймплеем.
Это, к сожалению, не лучшим образом сказывается на популярности игры, в которую в последнее время играет меньше людей, чем в оригинал 2015 года. Ситуацию, в которой оказалась Cities: Skylines 2, прокомментировала глава Colossal Order Марина Халикайнен.
Генеральный директор компании присоединился к обсуждению, в ходе которого сообщество не жалело резких слов в адрес элементов мира CS2, которые, по их мнению, сломаны. По мнению игроков, многие из них работают не так, как должны.
Интересно, что Халикайнен заявила, что в том, что касается этих аспектов, Colossal Order удалось достичь ранее поставленных целей, и если кому-то не нравится текущий симулятор, то, возможно, Cities: Skylines 2 не для него.
Когда речь заходит о геймплее и симуляторе, мы ставим перед игрой цели, и мы их достигли. Конечно, есть проблемы, над которыми мы работаем и исправляем ошибки, но в целом игровой процесс получился таким, к которому мы стремились. Cities Skylines 2 - лучшая игра по сравнению с первой. Если вам не нравятся симуляторы, эта игра может оказаться не для вас. Если есть ошибка, которая портит вам впечатление от игры, то велика вероятность, что она будет исправлена в будущем.
Глава компании добавила, что каждый воспринимает игру по-своему и угодить всем невозможно. Тем не менее, она заверила, что "скоро" CS2 получит необходимые патчи.
Игры - это субъективный опыт, и невозможно угодить всем. Однако в ближайшее время будет выпущен патч, исправляющий ошибки, так что, надеюсь, мы сможем решить хотя бы часть проблем, которые для некоторых могут стать проблемой.
Хотя в случае с самим игровым процессом Халикайнен защищает Cities: Skylines 2, когда дело доходит до оптимизации, глава студии понимает, что еще есть куда стремиться. В то же время разработчик выразил сожаление по поводу еще не вышедшей версии игры для консолей и поддержки модов.
Производительность не на том уровне, на котором мы хотели бы ее видеть, и мы упорно работаем над ее улучшением. Это также является причиной задержки выхода игры для консолей. Поддержка модов - важная часть игры Colossal Order, поэтому она также будет реализована как можно скорее. Мы разочарованы тем, что не смогли подготовить эти аспекты игры в срок, но мы не собираемся сдаваться. Недостающие функции и платформы будут доступны в ближайшие месяцы.
Напомним, что дополнительный контент для CS2 под названием Beach Properties появится в игре только в начале следующего года (первоначально его запуск был запланирован на четвертый квартал 2023 года). Тогда же Cities: Skylines 2 наконец-то получит консольную версию (PS5 и XSX/S).