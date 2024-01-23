Создатели Cities: Skylines 2 поделились своими планами по выпуску инструментов для моддинга

Компания Colossal Order объявила о "важном решении", касающемся развертывания инструментов для моддинга в Cities: Skylines 2.
Ранее Colossal Order уже рассказывала о том, что активно работает над редактором Cities: Skylines 2, но теперь студия решила, что не все возможности моддинга будут доступны сразу.
Вместо этого, согласно последней колонке Word of the Week, поддержка моддинга "будет распространяться постепенно, по мере выхода функций в бета-версию", так что создатели смогут тестировать их понемногу.
На практике это означает, что создатели модов получат доступ к инструментам моддинга, "как только код моддинга и Paradox Mods будут готовы к тестированию".
После этого станут доступны публичные бета-версии обеих функций, при этом редактирование карт и ассетов останется на стадии разработки, так сказать, "поскольку они требуют еще немного внимания".
Функция редактирования ассетов по словам Colossal Order, "страдает от технических проблем", и хотя исправления планируются, "в худшем случае это может занять месяцы".
В целом Colossal Order утверждает, что планирует выйти из стадии бета-версии поддержки модов "в течение финской осени", так что может пройти немного времени, прежде чем вы сможете начать работать над своими Cities: Skylines 2 всерьез.
Colossal Order также поделилась информацией о ходе разработки Cities: Skylines 2 для консолей.
По словам студии, работа над этими портами "продолжается" и "ограничена поддержкой моддинга", но прогресс налицо. Однако о сроках релиза пока ничего не известно, потому что "слишком много неизвестных".
На подходе еще один патч, в котором будут исправлены проблемы с брошенными собаками и застрявшими автомобилями, а также загрязнение окружающей среды, корректно влияющее на стоимость земли.
Cities: Skylines 2 уже доступна для ПК. Она также готовится к выходу для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Следите за новостями.