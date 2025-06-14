В Cities: Skylines 2 добавили долгожданные набережные и пирсы

Студия Colossal Order совместно с Paradox Interactive выпустила патч 1.3.3f1 для градостроительного симулятора Cities: Skylines 2.

Среди бесплатного контента — три деревянных пирса разной ширины, два причала с автомобильными и пешеходными дорогами, а также два моста: двухколейный железнодорожный и четырехполосный автомобильный.

Кроме того, игроки получили возможность создавать набережные вдоль береговой линии. Для них система автоматически формирует опоры даже при минимальном перепаде высот. Новая механика позволила мастерам градостроительства экспериментировать с ландшафтом.

Крупное дополнение Bridges & Ports, обещанное еще год назад, было отложено из-за багов, но теперь его релиз намечен на конец 2025 года.