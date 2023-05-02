Citizen Sleeper 05.05.2022
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Разработчик Citizen Sleeper работает над новым проектом

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R_Mor
Новости

С выходом Episode: PURGE в марте, Citizen Sleeper завершила свою трилогию DLC после запуска. Что дальше? Как выяснилось, Jump Over the Age работает над новым проектом.

В рамках подготовки к первой годовщине Citizen Sleeper, которая состоится 5 мая, разработчик пообещал анонс нового проекта. Из нее стало известно, что дизайнер Гарет Дамиан Мартин и его соавторы Гийом Сингелин и Амос Родди снова объединились с издательством Fellow Traveller для создания чего-то нового. Конечно, в сообщении не было сказано, что это за "нечто потрясающее", но было сказано, что оно будет полностью раскрыто "в ближайшем будущем".

Тем временем Citizen Sleeper доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

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