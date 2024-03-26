Параметрический городской симулятор City 20 получил новый геймплейный трейлер

Компания-разработчик Untold Games представила новый трейлер предстоящей оригинальной игры студии — параметрического городского симулятора City 20 — которая выйдет в раннем доступе летом 2024 года.
City 20 использует сложное взаимодействие математических моделей для изображения жизни в постапокалиптическом изолированном поселении. Это игра на социальное выживание для всех жителей города и приключение, пропитанное влиянием европейской спекулятивной фантастики золотого века. Новый трейлер демонстрирует, как эти системы взаимодействуют, создавая сложную серию событий, которая никогда не повторится дважды.
City 20 приглашает игроков погрузиться в тщательно созданный мир, черпающий вдохновение из классических европейских научно-фантастических произведений, таких как «Сталкер», «Дорога» или «Взлётная полоса». Пока остатки цивилизации влачат существование, игрокам предстоит перемещаться по ландшафту, преобразованному в результате техногенной катастрофы и находящемуся под влиянием глубокой взаимосвязанности реалистичной социальной среды.
Маленькие действия создают большие потрясения в мире City 20, а мощные системы игры создают новое повествование, уникальное для каждого прохождения. Каждое решение, которое принимает игрок, будет иметь каскадную серию последствий по мере развития жизни в городе.
City 20 обещает предоставить игровой опыт, сочетающий в себе лучшие элементы европейской научной фантастики, создавая поистине захватывающий мир для исследования игроков. Путешествуя по сложной динамике постапокалиптического общества, ни один игрок не пойдет по одному и тому же пути.
City 20 выйдет в раннем доступе на ПК летом 2024 года.
как все убого выглядит... в такое даже бесплатно играть бы не стал