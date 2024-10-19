City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #36

Привет, автолюбители! Рады представить вам новый выпуск дневников разработчиков! Мы сосредоточились на улучшении визуальной составляющей игры и доработке игровых элементов.

Начнем с того, что улицы нашего города стали гораздо оживленнее. Мы добавили множество новых вариантов внешности и пресетов одежды для пешеходов, что заметно разнообразит окружающую среду. Помимо этого, были исправлены баги в системе выбора маршрутов для пешеходов: теперь они могут обходить препятствия и адекватно реагировать на происходящее вокруг.

Система погоды, над которой мы долго работали, также получила значительное обновление. Художники переработали визуальные эффекты для всех погодных условий, включая улучшенное отображение облаков. Теперь облака имеют более четкие границы, а небо — ясные просветы даже в пасмурную погоду. Эти изменения делают атмосферу игры более динамичной и реалистичной.

Наряду с улучшениями погоды мы также активно работаем над системой освещения. Для нас важно, чтобы освещение в городе было не только красивым, но и реалистичным. Мы стремимся найти оптимальный баланс между качеством картинки и производительностью, а источники света играют здесь ключевую роль. Это касается как освещения от уличных фонарей, вывесок и окон, так и отбрасываемых теней. На видео вы можете увидеть один из процессов настройки освещения.

Кстати, а как вы думаете, что происходит на этом видео?

Может показаться, что мы тестируем сценарий начала апокалипсиса, но на самом деле это часть проверки корректности отображения молний в небе и на земле, с учётом бликов на мокрой поверхности дороги, но с более заметными цветами.