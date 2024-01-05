Фанатский сервер City of Heroes получил официальную лицензию от NCsoft

Фанатам удалось официально воскресить City of Heroes: сервер Homecoming, управляемый сообществом, наконец-то получил официальную лицензию от NCsoft, фактически перезапустив игру под своеобразным самоуправлением игроков.

Эта MMORPG особенно любима поклонниками, которые всячески пытаются сохранить ее, несмотря на прекращение официальной поддержки: одним из таких решений стал сервер Homecoming, который недавно получил официальную лицензию от NCsoft, фактически став настоящим продолжением игры.

Официально City of Heroes прекратила свое существование в 2012 году, когда издатель решил прекратить поддержку, но это не остановило многочисленное сообщество игроков MMORPG, которые наконец-то одержали свою победу.

Фан-сервер, о котором идет речь, стал официальной платформой для City of Heroes, что позволило всем игрокам вернуть свой игровой аккаунт и продолжить доступ к контенту.

Кроме того, по задумке сообщества, City of Heroes будет и дальше поддерживаться и со временем расширяться за счет нового контента, так что мы имеем дело с своеобразным перезапуском MMORPG, выходящим далеко за рамки того, что было задумано ее создателями.

Сервер Homecoming был создан на основе оригинального исходного кода City of Heroes, поэтому он всегда находится под угрозой закрытия, если NCsoft захочет воспользоваться своими правами на франшизу. Однако, судя по всему, владельцы сервера активно сотрудничают с издателем, и отношения между ними крайне мирные, настолько, что они разрешили официальное использование названия.