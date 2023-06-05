Автосимулятор CityDriver вышел в раннем доступе - Проект получает негативные отзывы ©

Разработчики из ViewApp совместно с издателем Aerosoft с радостью сообщают о выходе в раннем доступе нового реалистичного автосимулятора под названием CityDriver. Прямо сейчас игру можно приобрести в Steam за 2853 рубля, однако не торопитесь опустошать свои кошельки, так как тут не все так гладко.

Спустя небольшое время после выхода проект стал получать отрицательные отзывы от пользователей, так как они столкнулись с немалым количеством проблем. В первую очередь некоторых расстроила оптимизация, ведь на сравнительно мощном с заявленными системными требованиями железе игра работает нестабильно. Также не раз было подмечено, что в игре отсутствует адекватный Force Feedback: то есть сам руль никак не реагирует на поведение автомобиля, шероховатости на дороге, столкновения и так далее.

Конечно же, игра все еще находится в разработке, ведь это не полноценный релиз, а лишь ранний доступ. Тем не менее ценник, мягко говоря, кусается, поэтому перед покупкой стоит основательно задуматься.