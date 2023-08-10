Обновление 1.0.1 для CityDriver: новый автомобиль, достижения и улучшенный геймплей ©

Свежее обновление 1.0.1 для автосимулятора CityDriver привнесло ряд изменений, которое может порадовать игроков и, вероятно, получить положительные отзывы. Самое заметное нововведение – это добавление автомобиля Vela GT, который пополнил список доступных транспортных средств. Также разработчики наконец-то добавили достижения в Steam, которые игроки теперь могут разблокировать, выполняя разнообразные действия внутри игры. Кроме того, есть и хорошие новости для владельцев Logitech G920 - теперь руль полностью поддерживается.

Следующим важным шагом стало расширение и улучшение эффектов Force Feedback, что добавило "глубины" в управление автомобилем. Кроме того, в геймплей внесены изменения, повышающие реализм вождения: расстояния торможения стали более реалистичными, а также добавлены разнообразные настройки сцепления колес автомобиля теперь позволяют тонко настраивать управляемость транспортных средств.

Это обновление также включает в себя множество исправлений и улучшений, связанных с различными аспектами игрового процесса, которые на момент релиза были, скажем так, сырыми. По словам авторов, данный патч - лишь один из шагов в пути к совершенствованию CityDriver.