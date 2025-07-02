Создатели автосимулятора CityDriver удалили защиту Aderow - игра уже появилась в сети

Как стало известно, вчера создатели автосимулятора CityDriver выпустили новое крупное обновление для игры, заметно улучшив её техническое состояние, а так же удалив защиту Aderow - более "бедный" аналог защиты Denuvo, из-за которого, тем не менее, больше двух лет игра оставалась невзломанной. После удаления защиты игра уже появилась в сети.
Общий список изменений в обновлении:
- Улучшения производительности;
- Улучшенное освещение и листва;
- Цикл день-ночь;
- Сохраненный прогресс миссии;
- Улучшенный ИИ и физика транспортных средств;
- Исправления ошибок.
CityDriver предлагает игрокам прокатиться по улицам Мюнхена за рулём разнообразных автомобилей. В игре доступно множество миссий для совершенствования навыков вождения в реалистичных условиях дорожного движения среди других участников. Всё это с учетом точной физики автомобилей, добавляющей реализма в игровой процесс.
Видимо потому что о ней вообще хер кто знал
А на деле - как только удалили защиту, то в тот же день RUNE выложили игру, хотя на странице игры всё еще значится наличие DRM, а в обновлении не упоминается удаление защиты) Видимо все-таки знали.
Ога
И? Я где-то сказал, что игра популярная? Я написал это к тому, что даже инди-трешак с парой сотен игроков при снятии защиты моментально оказывается на торрентах, что наглядно показывает, что группы со сцены знали об игре, но не могли взломать.
Хаха вообще в первый опз слышу о ней, даже разрабы удалили защиту, чтобы хоть как то привлечь внимание к игре xDDD
Немцы как всегда жгут в плане симуляторов. Причём с хорошим знаком. Ведь эти симуляторы порой помогают некоторым определится, кем им быть.