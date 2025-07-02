Создатели автосимулятора CityDriver удалили защиту Aderow - игра уже появилась в сети

Как стало известно, вчера создатели автосимулятора CityDriver выпустили новое крупное обновление для игры, заметно улучшив её техническое состояние, а так же удалив защиту Aderow - более "бедный" аналог защиты Denuvo, из-за которого, тем не менее, больше двух лет игра оставалась невзломанной. После удаления защиты игра уже появилась в сети.

Общий список изменений в обновлении:

Улучшения производительности;

Улучшенное освещение и листва;

Цикл день-ночь;

Сохраненный прогресс миссии;

Улучшенный ИИ и физика транспортных средств;

Исправления ошибок.

CityDriver предлагает игрокам прокатиться по улицам Мюнхена за рулём разнообразных автомобилей. В игре доступно множество миссий для совершенствования навыков вождения в реалистичных условиях дорожного движения среди других участников. Всё это с учетом точной физики автомобилей, добавляющей реализма в игровой процесс.