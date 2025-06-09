Clair Obscur: Expedition 33 получила хвалебный трейлер

Прошло уже больше месяца с момента выхода Clair Obscur: Expedition 33, и никто не сомневается, что это одна из лучших игр года. Студия Sandfall Interactive решила отметить этот факт и подчеркнуть его новым трейлером к игре.
О том, как была принята Clair Obscur: Expedition 33 рецензентами, напоминает свежий трейлер. В частности, игру назвали «шедевром» или «триумфальным дебютом» Sandfall Interactive. В ролике, опубликованном разработчиками, также демонстрируется, как много редакторов поставили Expedition 33 максимальную оценку.
Прошел год с тех пор, как мы представили Clair Obscur: Expedition 33, и мы были глубоко тронуты тем, как игру приняли. Это было невероятное путешествие. Миллионы из вас отправились в величайшую экспедицию, слушали саундтрек, горевали, праздновали и делились своими историями, фанартами и поддержкой так, что это продолжает нас вдохновлять.
С момента первого открытия и до сегодняшнего момента ваше путешествие формировало наше, и для нас большая честь, что критики по всему миру признали магию Expedition 33. Завтра наступит. Всегда.
Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля года для PC, PS5 и Xbox Series X/S. С момента выхода игра также доступна в рамках подписок PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate.
перехайп года
Тошнит от этой игры. Абсолютно проходной проект.
Хотя бы половина таких проходных была.
Скоро летняя распродажа, куплю обязательно. Ожидаю интересный сюжет и боль от боёвки (надеюсь, моды, облегчающие жизнь ставить не придется)
Моды не понадобятся. В настройках есть режим сложности "Сюжет" и отключение QTE для усиливающих атак.
Или вы можете начать проходить на средней сложности и, если станет душно, переключиться на лёгкую.
Главное, не пропускайте все первые опциональные тренировочное бои в Люмьере, в которых нативно учат механикам.
Ажиотаж вокруг проекта большой, спрос не падает. Посему, на распродаже будет максимум скидка в 10%, аналогичная имелась до релиза за предзаказ.
В рознице спокойно продаются ключи по 2100-2300 руб. Смысла особого ждать нет, здесь тоже подешевеет масимум рублей на двести.
Разве что к распродаже авторы выпустят еще один патч, так частенько делают. Этой игре сильно не хватает фоторежима.
Хз насколько она хороша, подожду русскую озвучку и попробую, но все же, она подбешивает из за новостей, шизоафтары постов вызывают отторжение от игры, бесконечным клепанием бесполезной инфы, и это касается не только экспедиции, а еще гта, ведьмака, курьера, ассасина