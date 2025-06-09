Clair Obscur: Expedition 33 получила хвалебный трейлер

Прошло уже больше месяца с момента выхода Clair Obscur: Expedition 33, и никто не сомневается, что это одна из лучших игр года. Студия Sandfall Interactive решила отметить этот факт и подчеркнуть его новым трейлером к игре.

О том, как была принята Clair Obscur: Expedition 33 рецензентами, напоминает свежий трейлер. В частности, игру назвали «шедевром» или «триумфальным дебютом» Sandfall Interactive. В ролике, опубликованном разработчиками, также демонстрируется, как много редакторов поставили Expedition 33 максимальную оценку.

Прошел год с тех пор, как мы представили Clair Obscur: Expedition 33, и мы были глубоко тронуты тем, как игру приняли. Это было невероятное путешествие. Миллионы из вас отправились в величайшую экспедицию, слушали саундтрек, горевали, праздновали и делились своими историями, фанартами и поддержкой так, что это продолжает нас вдохновлять.



С момента первого открытия и до сегодняшнего момента ваше путешествие формировало наше, и для нас большая честь, что критики по всему миру признали магию Expedition 33. Завтра наступит. Всегда.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля года для PC, PS5 и Xbox Series X/S. С момента выхода игра также доступна в рамках подписок PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate.