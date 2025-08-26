Clair Obscur: Expedition 33 получит эксклюзивное физическое издание

Clair Obscur: Expedition 33 практически в одиночку развеяла миф о жанре jRPG и не без оснований входит в число главных фаворитов на получение самой важной статуэтки на церемонии The Game Awards. Однако, по мнению самих разработчиков из Sandfall Interactive, jRPG по-прежнему остаются очень незнакомыми для миллионов игроков, и их работа не изменила ситуацию в этом плане. Тем не менее, такие необычные игры заслуживают признания, и студия отмечает это специальными изданиями.

Под красивой обложкой скрывается диск с игрой (что в наши дни встречается все реже), стальной бокс, а также три коллекционные карты. Всего в наборе десять карт, так что у вас есть возможность немного побыть коллекционером. И хотя дата релиза Mirror Edition пока не названа, его уже можно предзаказать за $60 в интернет-магазине Amazon.

Но это не единственное специализированное издание Clair Obscur: Expedition 33. Для PlayStation 5 также будет выпущено специальное издание. По содержанию Lumiere Edition несколько более богатое. За $70 покупатель получит игру, стилбук, набор нарядов для героев и дневник экспедиции на 48 страниц в твердом переплете. Набор поступит в продажу 31 октября.

В Clair Obscur: Expedition 33 можно играть на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.