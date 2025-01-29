Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли детали геймплея

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 поделились новыми подробностями о геймплее в специальном ролике. Игра изначально задумывалась как нетипичная jRPG, поэтому включает в себя механики, характерные для ролевых экшенов.

Основные особенности:

Разнообразные локации с секретными зонами для исследования;

с секретными зонами для исследования; Уникальные навыки героев — Лунэ накапливает Пятна для усиления, а Сиэль переключает стойки, меняя стиль боя;

— Лунэ накапливает Пятна для усиления, а Сиэль переключает стойки, меняя стиль боя; Более 100 умений , которые можно комбинировать для нестандартных стратегий;

, которые можно комбинировать для нестандартных стратегий; Бонусы за бои без урона — за идеальное прохождение игроки получают больше опыта;

— за идеальное прохождение игроки получают больше опыта; Оригинальная карта мира, которую можно изучать и улучшать с помощью персонажа Эски.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля 2025 года для ПК и консолей.