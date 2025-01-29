Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли детали геймплея

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 поделились новыми подробностями о геймплее в специальном ролике. Игра изначально задумывалась как нетипичная jRPG, поэтому включает в себя механики, характерные для ролевых экшенов.
Основные особенности:
- Разнообразные локации с секретными зонами для исследования;
- Уникальные навыки героев — Лунэ накапливает Пятна для усиления, а Сиэль переключает стойки, меняя стиль боя;
- Более 100 умений, которые можно комбинировать для нестандартных стратегий;
- Бонусы за бои без урона — за идеальное прохождение игроки получают больше опыта;
- Оригинальная карта мира, которую можно изучать и улучшать с помощью персонажа Эски.
Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля 2025 года для ПК и консолей.
это больше индюшачую финалку Edge Of Eternity напоминает которая десять или около того лет на юнити пилилась
Согласен
какие то слабые козыри, я бы даже сказал что без этих пунктов игр в принципе не бывает