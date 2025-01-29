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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.2 63 оценки

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли детали геймплея

butcher69
Новости

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 поделились новыми подробностями о геймплее в специальном ролике. Игра изначально задумывалась как нетипичная jRPG, поэтому включает в себя механики, характерные для ролевых экшенов.

Основные особенности:

  • Разнообразные локации с секретными зонами для исследования;
  • Уникальные навыки героев — Лунэ накапливает Пятна для усиления, а Сиэль переключает стойки, меняя стиль боя;
  • Более 100 умений, которые можно комбинировать для нестандартных стратегий;
  • Бонусы за бои без урона — за идеальное прохождение игроки получают больше опыта;
  • Оригинальная карта мира, которую можно изучать и улучшать с помощью персонажа Эски.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля 2025 года для ПК и консолей.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

это больше индюшачую финалку Edge Of Eternity напоминает которая десять или около того лет на юнити пилилась

2
Punisher1

Согласен

0
r23dom

какие то слабые козыри, я бы даже сказал что без этих пунктов игр в принципе не бывает

0