В Steam стартовала предзагрузка Clair Obscur: Expedition 33

j

Все сделавшие предзаказ игры от французской студии Sandfall Interactive уже могут предзагрузить её себе на ПК. Сейчас проект «весит» 39,3 ГБ.

Clair Obscur: Expedition 33 — это JRPG, где вам с отрядом из нескольких человек предстоит отправиться в путешествие ради уничтожения Художницы. Каждый год она рисует на своём холсте число, и люди этого возраста умирают. Каждый раз число становится на один меньше. Заявлено 5 игровых персонажей. В предварительных обзорах игру называют потенциальным хитом.

Релиз намечен на 24 апреля в 10:00 по мск на PS5, Xbox Series S|X и РС. Игра появится в подписке Xbox Game Pass. Есть русские субтитры.