Для ПК анонсирована ARPG с открытым миром Clash: Heroes Of Feralia Terra ©

Афинский (Греция) разработчик инди-игр Artnroll Games объявил, что ARPG с открытым миром Clash: Heroes Of Feralia Terra находится в разработке для ПК. Эта грядущая приключенческая ролевая игра с открытым миром погружает игроков в захватывающую сагу о выживании и стратегии, в которой они становятся героическими существами, сражающимися за защиту своего мира от безжалостных инопланетных захватчиков.

Clash: Heroes Of Feralia Terra представляет собой глубокое повествование о завораживающей земле Фералии Терра. Игроки пересекают разнообразные биомы, от густых лесов до коварных гор, где выживание имеет первостепенное значение, а каждое решение имеет последствия. Путешествуйте по древним руинам, раскрывайте скрытые секреты и вершите судьбу этого увлекательного мира, вплетенного в запутанный сюжет, наполненный интригами и знаниями.

Игра приносит беспрецедентный игровой процесс, сочетая динамичные действия со стратегическими боями. Игроки открывают древнюю силу, превращаясь в свою дикую форму и высвобождая уникальные способности, которые усиливают их для предстоящих сражений.

Благодаря разнообразному арсеналу оружия и навыков, которые можно выбирать и улучшать, а также возможности противостоять колоссальным существам в эпических битвах с боссами, Clash обеспечивает захватывающий и динамичный игровой процесс.

Захватывающее дух мастерство воплощает Feralia Terra в жизнь. От ярких ландшафтов, изобилующих уникальной флорой и фауной, до тщательно проработанных персонажей и их визуально ошеломляющих трансформирующих форм, игра является свидетельством приверженности Artnroll Games созданию захватывающего игрового процесса.

Clash: Heroes Of Feralia Terra предлагает комплексную систему настройки персонажей, позволяющую игрокам создавать героев, соответствующих их уникальному стилю игры. Игроки могут выбрать роль одиноких воинов, бросающих вызов пустыне, или заключать союзы с друзьями и союзниками, чтобы преодолевать предстоящие испытания, обеспечивая опыт, который удовлетворит предпочтения каждого игрока.