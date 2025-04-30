В сообществе Clash Royale обсуждают возможный перевыпуск лимитированных эмодзи

В игровом сообществе Clash Royale активно обсуждается возможное возвращение в игру ранее эксклюзивных, так называемых лимитированных эмодзи. Поводом для дискуссии послужило появившееся в сети изображение, предположительно из интерфейса игры, где одна из таких редких эмоций указана в качестве награды за будущее испытание.

Часть пользователей, особенно те, кто играет давно и успел получить эти эмодзи во время оригинальных событий, выразила сильное недовольство. Для них эксклюзивность этих косметических предметов представляла особую ценность, и возможность их повторного получения обесценивает их достижения и уникальность коллекции. Некоторые игроки даже заявили, что именно наличие таких редких предметов удерживало их в игре на фоне недавних спорных обновлений, и пригрозили покинуть проект, если информация подтвердится.

С другой стороны, нашлись и те, кто отнесся к возможному перевыпуску спокойнее или даже положительно. Эти игроки считают, что эмодзи не являются ключевым элементом геймплея, и предоставление шанса новым или пропустившим события пользователям получить старые награды – это неплохая идея. Также высказываются мнения, что показанное изображение может быть просто временным элементом интерфейса (плейсхолдером) в тестовой версии игры, ошибкой, или же это будет похожая, но все-таки новая эмоция, а не точная копия старой.

Ситуация усугубляется общим фоном недавних обновлений и решений Supercell, которые вызвали критику у части сообщества. Некоторые пользователи видят в этом возможном шаге очередное игнорирование мнения старожилов игры.

На данный момент официальных комментариев от Supercell по поводу статуса лимитированных эмодзи и их возможного возвращения в игру не поступало.