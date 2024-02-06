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Classified: France '44 2024 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
4.3 11 оценок

Пошаговая тактика Classified: France '44 выйдет в начале марта

butcher69
Новости

Пошаговая тактическая игра Classified: France '44 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 5 марта, объявили издатель Team17 и разработчик Absolutely Games.

Classified: France '44 - это новая пошаговая стратегическая игра, действие которой разворачивается во время Второй мировой войны в отчаянные месяцы, предшествующие вторжению союзников во Францию в июне 1944 года.

Игрокам предстоит взять под свой контроль команду спецназа, состоящую из коммандос союзников и бойцов французского сопротивления. Сюжетная кампания позволит проходить ее несколько раз, каждый раз по-новому.

Для тех, кто действительно хочет проверить свои навыки, будет доступен инструментарий Mission Creator, позволяющий игрокам создавать, делиться и загружать пользовательские миссии.

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