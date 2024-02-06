Пошаговая тактика Classified: France '44 выйдет в начале марта

Пошаговая тактическая игра, в которой вы возглавите отряд секретных агентов во Франции, захваченной нацистами. Ваша миссия — подорвать вражескую военную машину, проводя диверсионные операции и поддерживая движение сопротивления перед высадкой союзников в Нормандии. Сражайтесь с гестапо, СС и вермахтом, используя хитрость и мастерство.

У вас есть возможность набрать в свой отряд разных специалистов, таких как коммандос, парашютисты, разведчики и партизаны. Каждый из них имеет свои уникальные способности, оружие и характер. Вы можете обучать своих агентов, настраивать их экипировку и навыки, а также узнавать их личные истории и мотивации. Вы также можете укреплять связи между своими агентами, проводя вместе время в тайных убежищах.

Вы будете выполнять разнообразные задания, получаемые от штаба французских войск свободной Франции. В игре более 45 миссий, каждая из которых предлагает разные цели и условия. Вы можете выбирать, какие задания лучше подходят для вашей стратегии, а также учитывать риск обнаружения и возможные последствия. Помимо этого, вы должны управлять своей сетью сопротивления, нанимая новых агентов, создавая ячейки и координируя действия.

Для тех игроков, что хотят проверить свои творческие навыки, в игре есть мощный редактор миссий, который позволяет вам создавать свои собственные сценарии и делиться ими с другими игроками.