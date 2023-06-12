Microsoft ответила на обвинения в похожести Clockwork Revolution на Bioshock Infinite ©

Среди различных анонсов Xbox Showcase 11 июня 2023 года было также место для презентации Clockwork Revolution, нового боевика/ролевой игры с атмосферой стимпанка, разработанной InXile Entertainment. Несмотря на хороший прием, несколько пользователей отметили сильное сходство с Bioshock Infinite.

Действительно, презентация Clockwork Revolution, кажется, следует стилю и обстановке игры Irrational Games, которая дебютировала на рынке в 2013 году. В Твиттере также есть фотосравнения, которые показывают, как в некоторых сценах трейлер Clockwork Revolution точно имитирует то, что было видно в релизном трейлере Bioshock Infinite.

На вопрос IGN по этому поводу представитель Microsoft сразу же хотел уточнить, что сходство непреднамеренно и что никогда не было намерения копировать то, что было Bioshock Infinite.

«Любое сходство не является преднамеренным. Пользователи смогут чтобы полностью настроить своего главного героя в игре», — сказал представитель, подчеркнув, как Clockwork Revolution делает акцент на своем собственном редакторе главного героя.