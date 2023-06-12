Microsoft ответила на обвинения в похожести Clockwork Revolution на Bioshock Infinite

Среди различных анонсов Xbox Showcase 11 июня 2023 года было также место для презентации Clockwork Revolution, нового боевика/ролевой игры с атмосферой стимпанка, разработанной InXile Entertainment. Несмотря на хороший прием, несколько пользователей отметили сильное сходство с Bioshock Infinite.
Действительно, презентация Clockwork Revolution, кажется, следует стилю и обстановке игры Irrational Games, которая дебютировала на рынке в 2013 году. В Твиттере также есть фотосравнения, которые показывают, как в некоторых сценах трейлер Clockwork Revolution точно имитирует то, что было видно в релизном трейлере Bioshock Infinite.
На вопрос IGN по этому поводу представитель Microsoft сразу же хотел уточнить, что сходство непреднамеренно и что никогда не было намерения копировать то, что было Bioshock Infinite.
«Любое сходство не является преднамеренным. Пользователи смогут чтобы полностью настроить своего главного героя в игре», — сказал представитель, подчеркнув, как Clockwork Revolution делает акцент на своем собственном редакторе главного героя.
А разве это плохо? Наоборот, раз игру вспоминают, значит она действительно шедевральна и все хотят снова увидеть нечто похожее. Главное, что-бы геймплей/сюжет/персонажей не копировали
Привет от миллиона шедевральных гта клонов в play market
и всё остальное тоже )))
Я говорил про шедевральность BioShock Infinite и вдохновение им. Одно дело - клон, другое дело - стилистически вдохновленная игра. Если игра имеет схожий стиль, но совершенно другую историю и лор, то в это хочется поиграть, что-бы снова проникнуться той атмосферой, только уже "по новому".
P.S. Исправил немного, что-бы было понятнее
вдохновляться - это хорошо, но тут разговор о том, что в рекламном трейлере есть сцены, чуть ли не покадрово повторяющие трейлеры Биошока. Это больше похоже на работу двоечника, которому дали списать со словами: "Только не слово в слово!"
Вот разрабы zelda botw кайфанули когда геншин их слизал 1в1
убери лишнее слово и смысл у фразы появится.
Ну, это же неплохо.