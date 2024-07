Сюжетный симулятор жизни Closer the Distance выйдет 2 августа

Студия Osmotic, известная по Orwell: Ignorance is Strength и Orwell: Keeping an Eye On You, анонсировала дату релиза своего нового проекта - сюжетного симулятора жизни Closer the Distance. Игра выйдет 2 августа 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

В Closer the Distance мы возьмем на себя роль Анджелы, молодой девушки из городка Йестерби. Недавно произошедшая трагическая автокатастрофа оставила глубокий след на душе каждого жителя. Анджела, используя свой дар влиять на судьбы людей, будет помогать близким пережить горе и обрести надежду. От ее решений будет зависеть будущее всего города.

Closer the Distance обещает стать трогательной историей о сопереживании, жизни в сообществе, дружбе, потере и поиске себя. Разветвленный сюжет и вариативность выбора сделают каждое прохождение уникальным.