Cocoon, приключенческая головоломка от дизайнера Limbo и Inside, получила высокие оценки от критиков ©

Cocoon – это новый проект Йеппе Карлсена, который являлся ведущим дизайнером игрового процесса двух игр от PlayDead: Limbo и Inside. Похоже, что Cocoon в некоторых отношениях их даже превосходит, в частности, предлагая механику-головоломку редкого качества. Критики зарубежных изданий остались в восторге от новой игры.

Eurogamer - 100

GamesRadar+ - 100

GameReactor UK - 100

Digital Chumps - 95

The Indie Informer - 95

Press Start Australia - 90

IGN - 90

God is a Geek - 90

Easy Allies - 90

XboxEra - 90

Game Rant - 90

Multiplayer.it - 90

Hobby Consolas - 89

Game Informer - 88

Shacknews - 80

Screen Rant - 80

Digital Trends - 80

Deserto - 80

Worth Playing - 80

Siliconera - 80

Hardcore Gamer - 70

Из примерно двадцати обзоров на агригаторе Metacritic, что все еще недостаточно для того, чтобы дать стабильную оценку, текущий метабалл Cocoon составляет 89, что подтверждает отличные впечатления, которые уже были получены с момента первой презентации.

В целом критики сходятся во мнении, что дизайн головоломки Cocoon оценивается чрезвычайно положительно, удивляющая не только своей изобретательностью, но и естественностью, с которой она представляется игроку.

Cocoon доступна 29 сентября 2023 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S.