Cocoon, приключенческая головоломка от дизайнера Limbo и Inside, получила высокие оценки от критиков

Cocoon – это новый проект Йеппе Карлсена, который являлся ведущим дизайнером игрового процесса двух игр от PlayDead: Limbo и Inside. Похоже, что Cocoon в некоторых отношениях их даже превосходит, в частности, предлагая механику-головоломку редкого качества. Критики зарубежных изданий остались в восторге от новой игры.
- Eurogamer - 100
- GamesRadar+ - 100
- GameReactor UK - 100
- Digital Chumps - 95
- The Indie Informer - 95
- Press Start Australia - 90
- IGN - 90
- God is a Geek - 90
- Easy Allies - 90
- XboxEra - 90
- Game Rant - 90
- Multiplayer.it - 90
- Hobby Consolas - 89
- Game Informer - 88
- Shacknews - 80
- Screen Rant - 80
- Digital Trends - 80
- Deserto - 80
- Worth Playing - 80
- Siliconera - 80
- Hardcore Gamer - 70
Из примерно двадцати обзоров на агригаторе Metacritic, что все еще недостаточно для того, чтобы дать стабильную оценку, текущий метабалл Cocoon составляет 89, что подтверждает отличные впечатления, которые уже были получены с момента первой презентации.
В целом критики сходятся во мнении, что дизайн головоломки Cocoon оценивается чрезвычайно положительно, удивляющая не только своей изобретательностью, но и естественностью, с которой она представляется игроку.
Cocoon доступна 29 сентября 2023 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S.
Limbo и Inside одни из лучших 2D игр в которые я играл.Атмосферные и увлекательные проходятся на одном дыхании.
интересно что за критики лол какойто кал трешак которому место в 80х 90х получает 110 из 10 просто рофл xD вон тока хардкор 70 поставил тип не все потеряно еще но и того овердофига