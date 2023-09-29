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Cocoon 29.09.2023
6.1 14 оценок

Cocoon, приключенческая головоломка от дизайнера Limbo и Inside, получила высокие оценки от критиков

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monk70
Новости

Cocoon – это новый проект Йеппе Карлсена, который являлся ведущим дизайнером игрового процесса двух игр от PlayDead: Limbo и Inside. Похоже, что Cocoon в некоторых отношениях их даже превосходит, в частности, предлагая механику-головоломку редкого качества. Критики зарубежных изданий остались в восторге от новой игры.

  • Eurogamer - 100
  • GamesRadar+ - 100
  • GameReactor UK - 100
  • Digital Chumps - 95
  • The Indie Informer - 95
  • Press Start Australia - 90
  • IGN - 90
  • God is a Geek - 90
  • Easy Allies - 90
  • XboxEra - 90
  • Game Rant - 90
  • Multiplayer.it - 90
  • Hobby Consolas - 89
  • Game Informer - 88
  • Shacknews - 80
  • Screen Rant - 80
  • Digital Trends - 80
  • Deserto - 80
  • Worth Playing - 80
  • Siliconera - 80
  • Hardcore Gamer - 70

Из примерно двадцати обзоров на агригаторе Metacritic, что все еще недостаточно для того, чтобы дать стабильную оценку, текущий метабалл Cocoon составляет 89, что подтверждает отличные впечатления, которые уже были получены с момента первой презентации.

В целом критики сходятся во мнении, что дизайн головоломки Cocoon оценивается чрезвычайно положительно, удивляющая не только своей изобретательностью, но и естественностью, с которой она представляется игроку.

Cocoon доступна 29 сентября 2023 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
B e s i k

Limbo и Inside одни из лучших 2D игр в которые я играл.Атмосферные и увлекательные проходятся на одном дыхании.

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Wolfenstein

интересно что за критики лол какойто кал трешак которому место в 80х 90х получает 110 из 10 просто рофл xD вон тока хардкор 70 поставил тип не все потеряно еще но и того овердофига

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