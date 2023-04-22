Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly стала доступна для ПК и консолей ©

Издатель видеоигр Chorus Worldwide и индонезийский разработчик инди-игр Toge Productions объявили, что их визуальная приключенческая новелла Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly вышла для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Найдите повествовательные нотки искренних эмоций, разбросанные между каждым разговором, происходящим в современном Сиэтле, погруженном в городское фэнтези. Познакомьтесь с артистичными эльфами, курящими русалками, причудливыми людьми и многими другими, пока они бродят по кофейне в поисках чего-нибудь вкусненького. Слушайте истории незнакомцев из-за бара и превращайте посетителей в друзей с помощью небольшой уютной беседы. Помогите разнообразному сообществу горожан, вдохновленных фэнтези, смириться с совершенно реальной драмой, происходящей в их жизни.

Согрейте сердца клиентов комбинациями ингредиентов, содержащих кофеин, таких как имбирь, мята, шоколад и т. д., поскольку разговоры сообщают о личном вкусе каждого посетителя. Наполните каждый напиток всей любовью искреннего бариста, создав творческий латте-арт с помощью внутриигровой симуляции жидкости. Растворитесь в уютной атмосфере, наполненной лоу-файными чилхоп-ритмами, пока звонит дверной колокольчик с развивающимся повествованием каждого персонажа, когда они приходят и уходят.

Станьте бариста, в котором нуждается город. Предложите дружелюбное выслушивание, пока варите их любимую смесь кофеина и беседы. Собирайте потерянные и забытые вещи по мере их нахождения, помогайте тем, кто ищет эмоциональной помощи в трудные времена, и сблизьтесь под крышей незабываемого легендарного заведения.