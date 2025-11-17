Cold Fear исчезла из Steam - вероятно, перед анонсом ремастера от Atari

Хоррор-экшен Cold Fear неожиданно пропал из Steam. На странице игры теперь отображается сообщение о недоступности продукта в магазине, без указания конкретных причин. Ubisoft игру тоже больше не контролирует — и именно это, похоже, объясняет исчезновение.

В августе Atari приобрела у Ubisoft права на пять интеллектуальных собственностей: Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home и Grow Up. В официальном заявлении компания отметила, что планирует «перезапуск» этих игр под своим лейблом, расширение доступных платформ и выпуск нового контента.

Поскольку Atari владеет студией Nightdive Studios, специализирующейся на ремастерах классики, именно она выглядит наиболее вероятным кандидатом для возможного переиздания Cold Fear.

Ни Atari, ни Nightdive пока не делали объявлений, однако удаление оригинальной версии из Steam прямо перед запуском программы по оживлению купленных ИС выглядит вполне закономерным шагом. Возможно, анонс обновлённой версии игры — лишь вопрос времени.