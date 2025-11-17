Cold Fear исчезла из Steam - вероятно, перед анонсом ремастера от Atari

Хоррор-экшен Cold Fear неожиданно пропал из Steam. На странице игры теперь отображается сообщение о недоступности продукта в магазине, без указания конкретных причин. Ubisoft игру тоже больше не контролирует — и именно это, похоже, объясняет исчезновение.
В августе Atari приобрела у Ubisoft права на пять интеллектуальных собственностей: Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home и Grow Up. В официальном заявлении компания отметила, что планирует «перезапуск» этих игр под своим лейблом, расширение доступных платформ и выпуск нового контента.
Поскольку Atari владеет студией Nightdive Studios, специализирующейся на ремастерах классики, именно она выглядит наиболее вероятным кандидатом для возможного переиздания Cold Fear.
Ни Atari, ни Nightdive пока не делали объявлений, однако удаление оригинальной версии из Steam прямо перед запуском программы по оживлению купленных ИС выглядит вполне закономерным шагом. Возможно, анонс обновлённой версии игры — лишь вопрос времени.
Ну ремастеред действительно бы не помешал,игрушка крутая жаль мало пиара получила и быдло захайпило в то время убогую re 4
В такое то время? Игра вышла через 2 года послеRE4
Это клон 4-й Резьбы, причём недоделанный. Ей бы ремейк не помешал, а не ремастер.
Да согласен в steam версия кривая во всём там без бубна непоиграть нормально
А ты не перестанешь удивлять … 🤦🏻♂️
надеюсь ремейка и игра не хуже RE4
Бл.. Только деньги накопил - хотел взять(
Если это правда, то отличная новость. Я бы перепрошёл ремастер.
Я бы тоже. Сколько раз смотрел на неё у себя в стиме, так рука и не поднялась её установить из-за графики и прикрученной камеры по углам. Не смотря на мою придирчивость, в этом году я прошёл RESIDENT EVIL 3 Seamless HD Project 2.0.
Кстати согласен с этим, порой из за камеры хотелось, снести нафиг эту игру. Надеюсь ремастер будет, типа RE 2. Будет огонь.
Барыги сейчас активизируюся на плати ру
Топовая игра своего времени , вспоминаю эти брызги в лицо .... всмысле воды , Ааа блин...
Атмосферная игра была, чувствовалась большим RE чем собственно отдельные части самой RE, как тот же например RE Dead Aim про корабль) Русская речь матросов была угарной, и на удивление помню весьма удобное управление, несмотря на постоянную качку корабля удавалось попадать в цель. Чем-то еще схоже по ощущением с игрой Нечто. И если мне не изменяет память еще Мэнсон был на саундтреке
Надеюсь если будет ремастер,то и дубляж с Глансом вкрутят
Ахахха я только об этом написал сверху
Не обязательно ремастер, могли просто при смене владельца прав временно убрать, как с Хай Фай Рашем было
Возможно но Remastered будет процентов 90