Неожиданно Iron Tower выпустили еще один патч для Colony Ship

Разработчики Iron Tower Studio совершено неожиданно выпустили новый патч для Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game, помимо фиксов и оптимизации улучшающий освещение в игре.

Данный патч является неожиданность по несколькими причинам. Ранее разработчики рассказывали, что игра не окупилась. Поэтому вместо продолжения, в котором события развернулись бы не на корабле, а продолжили бы историю после крушения на планете, следующая игра в разработке окажется скромнее и будет больше ориентирована на экшн, чем на рпг (цифры/очки/параметры).

Плюс, руководитель студии Винс Уэллер ранее уже называл прошлое обновление финальным.

Прежде чем перейти к Heralds of the Third Apocalypse, мы в последний раз прошлись по Colony Ship, чтобы глянуть, что ещё можно улучшить и добавить

Итак, последний патч, ̶A̶h̶ ̶*̶*̶*̶*̶,̶ ̶h̶e̶r̶e̶ ̶w̶e̶ ̶g̶o̶ ̶a̶g̶a̶i̶n̶, кроме фиксов и оптимизации, добавит:

Визуальные улучшения локаций «Яма», «Гидропоника» и «Центр управления»

Анимированный реактор в локации «Гидропоника»

Небольшие визуальные улучшения в игре, в целом

На арене за вашими матчами теперь будут наблюдать зрители

Проработано поведение камеры в некоторых диалоговых взаимодействиях

У прохожих теперь больше разных анимации

Добавлены взаимодействия и новые выборы в диалогах;

Скрытый вариант побега из центра заключения

Режим для дальтоников во время стелса

Возможность сравнивать экипировку спутников во время торговли

Больше портретов NPC

Правки баланса

Для примеры скриншот локации «Яма» с новым освещением:

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