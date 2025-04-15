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Colony Ship 06.04.2021
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Космос, Научная фантастика
8.1 165 оценок

Неожиданно Iron Tower выпустили еще один патч для Colony Ship

Xndr DeKoz Xndr DeKoz

Разработчики Iron Tower Studio совершено неожиданно выпустили новый патч для Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game, помимо фиксов и оптимизации улучшающий освещение в игре.

Данный патч является неожиданность по несколькими причинам. Ранее разработчики рассказывали, что игра не окупилась. Поэтому вместо продолжения, в котором события развернулись бы не на корабле, а продолжили бы историю после крушения на планете, следующая игра в разработке окажется скромнее и будет больше ориентирована на экшн, чем на рпг (цифры/очки/параметры).

Плюс, руководитель студии Винс Уэллер ранее уже называл прошлое обновление финальным.

Прежде чем перейти к Heralds of the Third Apocalypse, мы в последний раз прошлись по Colony Ship, чтобы глянуть, что ещё можно улучшить и добавить

Итак, последний патч, ̶A̶h̶ ̶*̶*̶*̶*̶,̶ ̶h̶e̶r̶e̶ ̶w̶e̶ ̶g̶o̶ ̶a̶g̶a̶i̶n̶, кроме фиксов и оптимизации, добавит:

  • Визуальные улучшения локаций «Яма», «Гидропоника» и «Центр управления»
  • Анимированный реактор в локации «Гидропоника»
  • Небольшие визуальные улучшения в игре, в целом
  • На арене за вашими матчами теперь будут наблюдать зрители
  • Проработано поведение камеры в некоторых диалоговых взаимодействиях
  • У прохожих теперь больше разных анимации
  • Добавлены взаимодействия и новые выборы в диалогах;
  • Скрытый вариант побега из центра заключения
  • Режим для дальтоников во время стелса
  • Возможность сравнивать экипировку спутников во время торговли
  • Больше портретов NPC
  • Правки баланса

Для примеры скриншот локации «Яма» с новым освещением:

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

о да эмблемка все меняет прям как пластырь наложить на два стальных бруса

3
Кей Овальд

По скринам заметно лучше стало. На НГ можно будет взять и поиграть.

3