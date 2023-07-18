Вышла демоверсия фанатского ремейка Command & Conquer: Red Alert

Ремейк Command & Conquer: Red Alert в настоящее время находится в разработке как фанатский проект, и теперь у него появилась общедоступная демоверсии. Она содержит союзные и советские фракции из Red Alert, а также различные функции из оригинальной игры, перенесенные на движок, используемый в Command & Conquer: Generals — Zero Hour.
Названный C&C Red Alert Redux, этот проект представляет собой мод C&C Generals Zero Hour, который добавляет большую часть элементов игрового процесса C&C Red Alert в комплекте с собственным ИИ. В настоящее время подфракции и сюжетные кампании еще недоступны, но будут добавлены позже.
Демоверсия Red Alert Redux v0.96 содержит базовые союзные и советские фракции, а также 2 демонстрационные миссии и 18 карт для схваток, доступных игрокам для оценки балансировки игрового процесса и стабильности модов.
Вы можете скачать демоверсию по ссылке.
Слишком генерально.
Ну, выглядит не очень прям, слишком уж перенос всего на движок Generals как по мне, но всё равно похвально, как по мне самый крутой пока проект который так и остался в мечтах, ремейк Red Alert на движке Tiberium Wars: https://www.moddb.com/mods/renovatio
Выглядит бомбически круто по скриншотам, но к сожалению проект забыт, а жаль, выглядел круто, я бы даже заплатить был непротив за такое. Да и вообще EA, где блин Command & Conquer!?