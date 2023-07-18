Command & Conquer: Red Alert 22.11.1996
8.9 270 оценок

Вышла демоверсия фанатского ремейка Command & Conquer: Red Alert

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monk70
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Ремейк Command & Conquer: Red Alert в настоящее время находится в разработке как фанатский проект, и теперь у него появилась общедоступная демоверсии. Она содержит союзные и советские фракции из Red Alert, а также различные функции из оригинальной игры, перенесенные на движок, используемый в Command & Conquer: Generals — Zero Hour.

Названный C&C Red Alert Redux, этот проект представляет собой мод C&C Generals Zero Hour, который добавляет большую часть элементов игрового процесса C&C Red Alert в комплекте с собственным ИИ. В настоящее время подфракции и сюжетные кампании еще недоступны, но будут добавлены позже.

Демоверсия Red Alert Redux v0.96 содержит базовые союзные и советские фракции, а также 2 демонстрационные миссии и 18 карт для схваток, доступных игрокам для оценки балансировки игрового процесса и стабильности модов.

Вы можете скачать демоверсию по ссылке.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Spillik

Слишком генерально.

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SpacePRedator014

Ну, выглядит не очень прям, слишком уж перенос всего на движок Generals как по мне, но всё равно похвально, как по мне самый крутой пока проект который так и остался в мечтах, ремейк Red Alert на движке Tiberium Wars: https://www.moddb.com/mods/renovatio

Выглядит бомбически круто по скриншотам, но к сожалению проект забыт, а жаль, выглядел круто, я бы даже заплатить был непротив за такое. Да и вообще EA, где блин Command & Conquer!?

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