Вышла демоверсия фанатского ремейка Command & Conquer: Red Alert ©

Ремейк Command & Conquer: Red Alert в настоящее время находится в разработке как фанатский проект, и теперь у него появилась общедоступная демоверсии. Она содержит союзные и советские фракции из Red Alert, а также различные функции из оригинальной игры, перенесенные на движок, используемый в Command & Conquer: Generals — Zero Hour.

Названный C&C Red Alert Redux, этот проект представляет собой мод C&C Generals Zero Hour, который добавляет большую часть элементов игрового процесса C&C Red Alert в комплекте с собственным ИИ. В настоящее время подфракции и сюжетные кампании еще недоступны, но будут добавлены позже.

Демоверсия Red Alert Redux v0.96 содержит базовые союзные и советские фракции, а также 2 демонстрационные миссии и 18 карт для схваток, доступных игрокам для оценки балансировки игрового процесса и стабильности модов.

Вы можете скачать демоверсию по ссылке.