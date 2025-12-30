Разработчики inZOI нажали "откат": хотфикс 0.5.2 временно отключил SmartZoi

Создатели симулятора жизни inZOI выпустили экстренный патч 0.5.2, призванный стабилизировать игру после проблемного обновления. В центре внимания оказался модуль SmartZoi — система «умного» поведения NPC, которая в предыдущей версии начала работать с серьёзными сбоями. В качестве временной меры разработчики вернули SmartZoi к проверенной версии октября, пообещав доработать актуальный вариант и вернуть его позже уже без ошибок.

Однако хотфикс не ограничился лишь откатом ИИ. Обновление устранило ряд технических неприятностей, включая вылеты и зависания при открытии окна расписания на определённых языковых настройках. Также была исправлена работа автономных действий персонажей: теперь они корректно выполняются как в интерьерах, так и на открытых локациях. Отдельно команда решила проблему с визуальными багами в диалогах с NPC-поставщиками, где персонажи могли накладываться друг на друга.

Авторы подчёркивают, что стабильность проекта остаётся приоритетом. Впереди у студии масштабные планы на 2026 год — от нового контента до развития уже существующих механик.