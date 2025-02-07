Commandos: Origins отложили до 9 апреля

Разработчики вновь перенесли дату выхода Commandos: Origins — теперь релиз состоится 9 апреля 2025 года. Изначально запуск планировали на 2024 год, затем перенесли на март 2025-го, а теперь решили выделить ещё немного времени на доработку.

В этот день игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а вот владельцам PS4 и Xbox One придётся подождать — версии для консолей прошлого поколения выпустят позже в 2025 году.

Физическое издание для актуальных платформ появится 22 мая. Кроме того, с первого дня релиза Commandos: Origins будет доступна в Game Pass. В Steam уже можно попробовать демоверсию игры, выпущенную в октябре.