Опубликован новый геймплейный трейлер Commandos: Origins

Станьте свидетелем самого начала легендарного элитного подразделения Второй мировой войны в Commandos: Origins. Долгожданное продолжение серии Commandos возвращает вас к истокам жанра тактики в реальном времени. И к тем дням, когда Джек О'Хара, Зеленый Берет, и его пять товарищей встретились, чтобы сформировать известное подразделение, отправленное на выполнение миссий, которые никто другой не осмелился бы выполнить.
Commandos: Origins выйдет в 2024 году для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, Xbox Game Pass и ПК (Steam).
самая лучшая вторая часть помню была на 3CD,эх было время
Прикольно можно будет с торрента качнуть.
Всегда удивляло откуда в 1940 году взялся Зеленый Берет. Сколько лет еще это подразделение не появится