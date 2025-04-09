Состоялся релиз тактической игры Commandos: Origins

Издатель Kalypso Media выпустил Commandos: Origins, ремейк исторической стелс-стратегии, в которой вы ведете группу солдат за линию фронта противника, в данном случае нацистские линии во время Второй мировой войны. Игра доступна для ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox One.

Разработанная Claymore Game Studios на основе оригинальной игры Pyro Studios, эта игра представляет собой современную интерпретацию настоящей классики, родоначальника нишевого жанра, подарившего нам такие шедевры, как Shadow Gambit: The Cursed Crew и Desperados 3.

Давайте посмотрим системные требования ПК:

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)

Процессор: i5-4690K / Ryzen 7 2700

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 970 / Radeon RX 580

DirectX: Версия 11

Хранилище: 31 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: Низкие настройки | Full-HD | Средняя производительность | Рекомендуется SSD | Доступно масштабирование через FSR

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