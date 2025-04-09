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Commandos: Origins 09.04.2025
8 73 оценки

Состоялся релиз тактической игры Commandos: Origins

monk70 monk70

Издатель Kalypso Media выпустил Commandos: Origins, ремейк исторической стелс-стратегии, в которой вы ведете группу солдат за линию фронта противника, в данном случае нацистские линии во время Второй мировой войны. Игра доступна для ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox One.

Разработанная Claymore Game Studios на основе оригинальной игры Pyro Studios, эта игра представляет собой современную интерпретацию настоящей классики, родоначальника нишевого жанра, подарившего нам такие шедевры, как Shadow Gambit: The Cursed Crew и Desperados 3.

Давайте посмотрим системные требования ПК:

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)
  • Процессор: i5-4690K / Ryzen 7 2700
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 970 / Radeon RX 580
  • DirectX: Версия 11
  • Хранилище: 31 ГБ свободного места
  • Дополнительные примечания: Низкие настройки | Full-HD | Средняя производительность | Рекомендуется SSD | Доступно масштабирование через FSR

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)
  • Процессор: i7-9700 / Ryzen 7 3700X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600 XT
  • DirectX: Версия 11
  • Хранилище: 31 ГБ свободного места
  • Примечание дополнительно: Средние настройки | Full-HD | Средняя производительность | Рекомендуется SSD | Доступно масштабирование через DLSS или FSR
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Commandos: Origins
09.04.2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Rаyden

Клон Партизанов, спонсированный Бундестагом? :) Занятно, но играть я в это, конечно, не буду.

0
BleederHunt

Над заценить, первые три части оригинальные до сих пор помню наизусть

0
My life is a game

ну оценки так себе

0