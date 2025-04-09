Состоялся релиз тактической игры Commandos: Origins

Издатель Kalypso Media выпустил Commandos: Origins, ремейк исторической стелс-стратегии, в которой вы ведете группу солдат за линию фронта противника, в данном случае нацистские линии во время Второй мировой войны. Игра доступна для ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox One.
Разработанная Claymore Game Studios на основе оригинальной игры Pyro Studios, эта игра представляет собой современную интерпретацию настоящей классики, родоначальника нишевого жанра, подарившего нам такие шедевры, как Shadow Gambit: The Cursed Crew и Desperados 3.
Давайте посмотрим системные требования ПК:
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)
- Процессор: i5-4690K / Ryzen 7 2700
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 970 / Radeon RX 580
- DirectX: Версия 11
- Хранилище: 31 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: Низкие настройки | Full-HD | Средняя производительность | Рекомендуется SSD | Доступно масштабирование через FSR
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)
- Процессор: i7-9700 / Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600 XT
- DirectX: Версия 11
- Хранилище: 31 ГБ свободного места
- Примечание дополнительно: Средние настройки | Full-HD | Средняя производительность | Рекомендуется SSD | Доступно масштабирование через DLSS или FSR
Клон Партизанов, спонсированный Бундестагом? :) Занятно, но играть я в это, конечно, не буду.
Над заценить, первые три части оригинальные до сих пор помню наизусть
ну оценки так себе