Коллекция Company of Heroes стала доступна для Nintendo Switch ©

Компания Feral Interactive сообщила, что коллекция Company of Heroes теперь доступна на Nintendo Switch. Коллекция Company of Heroes включает в себя знаменитую классическую стратегию в реальном времени времен Второй мировой войны и оба ее расширения — Oppositing Fronts и Tales of Valor — в одном закаленном в боях комплекте. Используя специальную схему управления, разработанную для Nintendo Switch, можно легко передавать тактику и приказы, что облегчает динамичные командные бои в ожесточенных сражениях, начиная с высадки в день «Д» и заканчивая освобождением Нормандии.

На момент запуска Company of Heroes Collection предназначена только для одиночной игры, а многопользовательская игра запланирована на обновление после выпуска.