Фанаты Company of Heroes 3 запустили сайт со статистикой

Третья часть популярной тактической стратегии в реальном времени.

На этот раз игроки переносятся в Средиземноморье — захватывающий театр боевых действий, дающий возможность поучаствовать в сражениях с врагом среди живописных итальянских горных перевалов, прибрежных ландшафтов и бескрайних африканских пустынь.

Возьмите на себя командование войсками в ходе напряжённых сражений, а затем возглавьте общую кампанию в роли генерала, тщательно продумывая каждый свой шаг. Сражаться придётся в компании новых элитных подразделений: американо-канадского спецназа, почтенных Гуркхов из Британского содружества и многих других.