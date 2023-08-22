Фанаты Company of Heroes 3 запустили сайт со статистикой

Подобно тому, как это сделано для Company of Heroes 2, фанаты третьей части игры доработали и запустили сайт COH3 Stats, на котором теперь собирается статистика всех сыгранных матчей в режиме рейтинговой игры. С помощью сайта можно посмотреть ряд интересных показателей, включая общую игровую статистику и статистику конкретных игроков.
Например, сейчас сайт показывает, что в игре почти идеальный баланс между фракциями: винрейт за каждую из четырёх держится в пределах 50% во всех режимах. Также, за все фракции играют примерно с одинаковой частотой.