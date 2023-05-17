Игроки смешивают CoH 3 с грязью, возвращаясь к CoH 2 ©

23 мая исполняется три месяца с момента официального выхода Company of Heroes 3 на ПК. Это прекрасная возможность взглянуть на общую ситуацию вокруг последней части любимой серии от студии Relic Entertainment. Оправдала ли игра ожидания игроков? Анализируя комментарии сообщества в Steam, можно сказать, что ответ отрицательный.

На мтекущий момент Company of Heroes 3 на платформе Valve имеет 16 568 отзывов, из которых только 55% (8033) являются положительными. Ситуация выглядит гораздо хуже, если учесть последние отзывы игроков. За последние 30 дней из 695 отзывов только 36% были положительными. Это явный сигнал тревоги для разработчиков о том, что они движутся в неверном направлении.

По мнению игроков, CoH 3 имеет множество недостатков, начиная от недоработанной системы геймплея и заканчивая многочисленными ошибками и плохо проработанной кампанией. Сообщество также жалуется, что разработчикам не удалось произвести какую-либо значительную революцию.

Интересно, что CoH 3 хуже CoH 2 не только в плане рецензий, но и в плане интереса игроков. По данным SteamDB, в CoH 2 играет значительно больше людей, чем в CoH 3.