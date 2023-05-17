Игроки смешивают CoH 3 с грязью, возвращаясь к CoH 2

23 мая исполняется три месяца с момента официального выхода Company of Heroes 3 на ПК. Это прекрасная возможность взглянуть на общую ситуацию вокруг последней части любимой серии от студии Relic Entertainment. Оправдала ли игра ожидания игроков? Анализируя комментарии сообщества в Steam, можно сказать, что ответ отрицательный.
На мтекущий момент Company of Heroes 3 на платформе Valve имеет 16 568 отзывов, из которых только 55% (8033) являются положительными. Ситуация выглядит гораздо хуже, если учесть последние отзывы игроков. За последние 30 дней из 695 отзывов только 36% были положительными. Это явный сигнал тревоги для разработчиков о том, что они движутся в неверном направлении.
По мнению игроков, CoH 3 имеет множество недостатков, начиная от недоработанной системы геймплея и заканчивая многочисленными ошибками и плохо проработанной кампанией. Сообщество также жалуется, что разработчикам не удалось произвести какую-либо значительную революцию.
Интересно, что CoH 3 хуже CoH 2 не только в плане рецензий, но и в плане интереса игроков. По данным SteamDB, в CoH 2 играет значительно больше людей, чем в CoH 3.
Типичная деградация стратегий.
Зато Дуня. Винить пиратов больше не получится
Если плохой продукт защищать, то его это лучше не сделает, а негатива прибавит.
да они уже все посыпались с этой дюней.
Обычно пиратов обвиняют в плохих продажах, а не в плохих отзывах.
надо было дюневу снять+ русский добавить и хоть как то бы выпрямились- а щяс так и будут лететь в низ( скатертью дорога)
Играть охота?)
Карма - безжалостная коза. Нехрен было стремную клюкву про РККА клепать.
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