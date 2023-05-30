Состоялся релиз консольной версии стратегии Company of Heroes 3 ©

Компания Relic Entertainment с радостью сообщает об официальном выхода стратегии Company of Heroes 3 на консолях текущего поколения. Уже сейчас владельцы PlayStation 5 и Xbox Seriex X|S могут оценить версию для приставок и проявить свои тактические возможности непосредственно на виртуальном поле боя.

На данный момент для покупки доступно два издания:

Обычное можно приобрести за 60 долларов

За Company of Heroes 3: Premium Edition придется отдать целых 80 долларов

Консольная версия предоставляет игрокам обновленный интерфейс, который должен привнести максимальное удобство в игровой процесс на геймпаде. Многие функции теперь доступны в специальном круговом меню.

Company of Heroes 3 - это следующая часть популярной серии стратегических игр Company of Heroes, разработанной компанией Relic Entertainment и изданной SEGA. Игра предлагает увлекательную одиночную кампанию с возможностью паузы для тактического планирования и многопользовательские сражения в форматах от "1 на 1" до "4 на 4".