Company of Heroes 3 23.02.2023
6.6 123 оценки

Состоялся релиз консольной версии стратегии Company of Heroes 3

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4efy
Новости

Компания Relic Entertainment с радостью сообщает об официальном выхода стратегии Company of Heroes 3 на консолях текущего поколения. Уже сейчас владельцы PlayStation 5 и Xbox Seriex X|S могут оценить версию для приставок и проявить свои тактические возможности непосредственно на виртуальном поле боя.

На данный момент для покупки доступно два издания:

  • Обычное можно приобрести за 60 долларов
  • За Company of Heroes 3: Premium Edition придется отдать целых 80 долларов

Консольная версия предоставляет игрокам обновленный интерфейс, который должен привнести максимальное удобство в игровой процесс на геймпаде. Многие функции теперь доступны в специальном круговом меню.

Company of Heroes 3 - это следующая часть популярной серии стратегических игр Company of Heroes, разработанной компанией Relic Entertainment и изданной SEGA. Игра предлагает увлекательную одиночную кампанию с возможностью паузы для тактического планирования и многопользовательские сражения в форматах от "1 на 1" до "4 на 4".

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Maxthon80

Лучше бы переиздали Dawn Of War 2 со всеми дополнениями, поддержкой модов, исправлениям багов и улучшением графики и все были бы довольны.

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kolinmah

Когда патчи будут?!

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