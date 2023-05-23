В Relic Entertainment было уволено почти половина сотрудников

Разработчики Company of Heroes 3 и Age of Empires IV в настоящее время находятся не в лучшем положении.Relic Entertainment объявила в твиттере о серьезных изменениях, коснувшихся сотрудников. 121 человек был уволен, что составляет почти половину всей команды.
... в нашей студии произошли увольнения, затронувшие 121 сотрудника. Это происходит в то время, когда внешние факторы бросают вызов нашей индустрии как никогда ранее, и мы приняли решение о реструктуризации нашей организации, чтобы мы могли полностью сосредоточиться на наших брендах.
Это решение далось нам невероятно тяжело. В данный момент мы сосредоточены на поддержке сотрудников, которые расстаются с нами. Мы хотели бы поблагодарить каждого уволенного сотрудника в отдельности за то, что они сделали Relic такой замечательной студией.
Relic Entertainment заверила, что продолжит развивать свои игры, включая Company of Heroes 3. Что касается этой последней стратегии, то она тоже переживает не лучшие времена. Мартовское обновление разочаровало игроков (прежде всего, магазином микротранзакций), да и у самой игры дела идут не очень хорошо - она имеет смешанные отзывы в Steam и не пользуется большой популярностью.
сами обосрались разрабы виноваты.
Надеюсь это были боевые вертолёты и девочки олени, которые не девочки вовсе, но вполне себе олени... Иначе без толку.
Ну кто бы мог подумать, что если спустить в унитаз все прошлые достижения, и из 3-х последних игр выкатить 2 очевидных фэйла - DoW3 и CoH3 и одно ни рыба -ни мясо AoE4, то никто не будет держать на работе подобных скатившихся бездарей.
Потому что видимо понабрали аморфных дебилов, которые не могут качественную игру сделать уже какой год. Как началась их эпопея с DOW 3 так и идет, ну да сделали более вменяемой Age of Empires 4 ну там мне кажется больше из-за того что майкрософт жала на хвост знатно. и бабла вбухала, и плюс людьми видимо снабжала. Но вот CoH 3 дерьмище полное, мало того не особо интересный театр боевых действий как основу взяли, так еще и визуал вообще толком не изменился, наоборот деграднулся, залепленный кучей спецэффектов. Нужно брать себя в руки и начать делать нормальные проработанные и доработанные игры. Вернуться и смастерить нормальный Warhammer dawn of war 4 с инновациями с большими ртс сражениями. Дать почуствовать игорькам что такое ваха 40к.
проще всем от сеги уйти и оставить их ни с чем.
Это как? Права на все игры Relic в любом случае у SEGA. Наймут новых людей и все дела.
ну тогда тем более уходить всем от туда значит с сегой каши не сваришь.
Так куда уходить? Увольнения сейчас идут везде из-за кризиса. Мало кому нужны люди. Еще и стратежники, которые за последние лет 10 сделали одну коммерчески успешную игру. Новую студию ветеранов открывать?)
сами обосрались разрабы виноваты.
если в набранной команде половина не справляется со своей работой, то в первую очередь надо гнать в шею руководство.