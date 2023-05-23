В Relic Entertainment было уволено почти половина сотрудников ©

Разработчики Company of Heroes 3 и Age of Empires IV в настоящее время находятся не в лучшем положении.Relic Entertainment объявила в твиттере о серьезных изменениях, коснувшихся сотрудников. 121 человек был уволен, что составляет почти половину всей команды.

... в нашей студии произошли увольнения, затронувшие 121 сотрудника. Это происходит в то время, когда внешние факторы бросают вызов нашей индустрии как никогда ранее, и мы приняли решение о реструктуризации нашей организации, чтобы мы могли полностью сосредоточиться на наших брендах.



Это решение далось нам невероятно тяжело. В данный момент мы сосредоточены на поддержке сотрудников, которые расстаются с нами. Мы хотели бы поблагодарить каждого уволенного сотрудника в отдельности за то, что они сделали Relic такой замечательной студией.

Relic Entertainment заверила, что продолжит развивать свои игры, включая Company of Heroes 3. Что касается этой последней стратегии, то она тоже переживает не лучшие времена. Мартовское обновление разочаровало игроков (прежде всего, магазином микротранзакций), да и у самой игры дела идут не очень хорошо - она имеет смешанные отзывы в Steam и не пользуется большой популярностью.