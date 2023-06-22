В Conan Exiles вышла первая глава крупного обновления Age of War ©

В Conan Exiles вышла первая глава обновления " Age of War", ознаменовавшая новую главу в продолжающейся саге игры. Обновление включает в себя изменения в боевой системе, добавление клановых кладов и введение клановых эмблем.

Глава "Эпоха войны" вносит множество изменений в боевую систему. Пересмотренный баланс врагов предлагает более приятный опыт сражений, а измененные затраты выносливости теперь определяют ритм боя. Дополнительные изменения включают в себя новую систему ремонта предметов и изменения в механике оглушения.

Обновление Age of War также вводит функцию "Кладовые клана". Это дополнение позволяет игрокам собирать сокровища и выставлять их в качестве отдельных трофеев на своих базах. В зависимости от успеха грабежа, сокровища могут быть сохранены и использованы в последующих главах.

Теперь игроки могут создать чувство единства со своим кланом, выбрав уникальный символ, который будет представлять их общую идентичность. Эти эмблемы можно изображать на знаменах, доспехах, щитах и многом другом.

В рамках обновления также была раскрыта дорожная карта Age of War. Однако следует отметить, что не весь предстоящий контент раскрыт в этой дорожной карте, что указывает на дальнейшее развитие событий.

Обновление "Эпоха войны" вносит изменения в производительность и стабильность игры. В сборках игры теперь используется не тестовая, а отгрузочная конфигурация. Обновление также устраняет постоянную проблему "Соединение потеряно" и включает несколько других оптимизаций и исправлений сбоев.

Многочисленные известные эксплойты в игре были устранены с помощью этого обновления, что улучшило общий игровой процесс. Кроме того, обновление включает такие новые дополнения, как Clan Totems, рабочее место для создания и отображения эмблем кланов.

Клановые клады" - новая функция, позволяющая игрокам искать сокровища и выставлять их на своей базе. В эту функцию интегрированы разнообразные задания, позволяющие игрокам решать такие задачи, как нанесение эмблемы клана, строительство сундука, захват тяжелых сокровищ и вклад в увеличение стоимости сундука сверх определенного порога.

В обновлении также представлен новый "Боевой пропуск "Эпоха войны, глава 1", который включает в себя новых питомцев, броню, эмотемы и многое другое. Награды посвящены истории Стигии и Нордхеймера, включая новый комплект палаток Стигии и доспехи Нордхеймера и Стигии.

Это обновление включает многочисленные исправления в различных аспектах игры, таких как строительство, ремесло, бой и ИИ. К ним относятся, в частности, корректировки фундамента, исправления некоторых предметов, изменяющие урон, наносимый оружием, и устранение проблем с текстурами NPC.

Обновления баланса являются важной частью этого выпуска. Несколько систем были скорректированы, чтобы сделать игру более динамичной, тактической и смертоносной. В игру были добавлены новые категории предметов, изменены затраты выносливости и регенерация, изменено оружие и улучшены враги.

Улучшения качества жизни являются неотъемлемой частью обновления, внося значительные усовершенствования в игру. Среди прочих улучшений - исправление блокировки цели, новая анимация погружения, поддержка перепривязки геймпада/контроллера.

Вы можете ознакомиться со всеми изменениями в обновлении в официальных примечаниях к патчу.