Вторая глава дополнения Age of War для Conan Exiles выйдет 21 сентября

Первая игра по мотивам вселенной Конана-варвара от компании Funcom из заявленной тройки проектов разных жанров. Игра представляет из себя песочницу с элементами крафтинга, выживания и строительства баз.

Conan Exiles во многом повторяет геймплейную формулу Rust от FacePunch Studios. Игроки появляются в случайных местах на довольно обширной открытой карте без каких бы то ни было приспособлений или инструментов. Добывая ресурсы, прокачивая персонажа и изучая новые рецепты крафта, можно со временем соорудить себе броню, оружие и разного рода экипировку.

В Conan Exiles существует механика строительства зданий из собранных ресурсов. В игре предусмотрена социальная функция создания кланов, и все члены команды автоматически получают доступ к общему луту и постройкам. Кланы, как и игроки-одиночки, могут враждовать между собой и заниматься так называемыми рейдами — разграблением вражеских баз и построек с помощью «аватаров», огромных мифических существ.

В Conan Exiles предусмотрен и PvE-элемент: на карте можно отыскать немало враждебно настроенных существ, возможен захват NPC с последующим превращением их в рабов, есть возможность зачистки пещер и прочее.

Игра вышла из раннего доступа на PC и Xbox One 8 мая 2018 года.