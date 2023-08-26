Вторая глава дополнения Age of War для Conan Exiles выйдет 21 сентября

Вторая глава Age of War для Conan Exiles выйдет 21 сентября. В нем будет расширено все, что добавлено в главе 1, а также улучшение добычи в игре, новый стигийский строительный набор, доступный на базаре, и, конечно же, совершенно новый боевой пропуск.
Это вторая глава из запланированных трех глав Age of War, и на этот раз две из обещанных функций — это обновление с чисткой и улучшенная добыча. Что касается улучшений добычи, некоторые из изменений, на которые стоит обратить внимание, включают сундуки, дающие более полезную добычу, и даже NPC, сбрасывающие свое изношенное снаряжение. Сундуки с добычей дадут некоторую контекстно-зависимую добычу. Так что, если вы находитесь в лагере дарфари, ожидайте добычи, связанной с дарфари.
Подземелья также подверглись некоторым изменениям: добыча стала более интересной и полезной. Также есть еще несколько дополнительных боссов и другие изменения.
Переработка «Чистки» определенно является важной частью патча. Вам придется активировать их вручную с помощью кнопки «Провозгласить богатство» в новом интерфейсе «Сундук». Этот новый интерфейс имеет несколько целей. вы можете использовать это, чтобы продать сокровища в вашем Сундуке за золото. Если вы начнете зачистку, поблизости появится Стигийская передовая оперативная база, и волны врагов начнут атаковать вашу базу.
Поскольку вам нужно вручную запустить чистку, вам нужно убедиться, что есть путь снаружи вашей базы до самого Сундука, чтобы враги могли туда добраться.
Ваши рабы могут охранять ваши двери, поэтому вы можете поручить им помощь во время чисток. Сложность чисток будет зависеть от количества сокровищ, находящихся в вашем сундуке. Удерживайте волны достаточно долго, чтобы вызвать появление стигийского босса, убить босса и одержать победу. Но если враги успешно проникнут и украдут у вас достаточно сокровищ, они окажутся победителями.
Спасибо, я вспомнил что у меня есть эта игра....