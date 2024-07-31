Sony представляет очередную порцию персональных трейлеров героев

В рамках маркетинговой кампании своего нового шутера Concord, Sony продолжает знакомить потенциальных игроков с персонажами игры. Компания опубликовала новые персональные трейлеры четырёх героев, каждый из которых обладает уникальным набором способностей и оружия.

Рассмотрим подробнее каждого из представленных персонажей:

1-Off: Робот-утилизатор с золотым сердцем

1-Off представляет собой необычного персонажа — робота, изначально предназначенного для переработки отходов. Его основное оружие — промышленный пылесос — выполняет несколько функций. Во-первых, он может засасывать летящие снаряды, уменьшая получаемый урон. Во-вторых, этот агрегат способен поражать врагов мощной струей воздуха.

Кроме того, 1-Off обладает двумя дополнительными способностями:

Установка воздушного барьера, блокирующего снаряды.

Создание «мусорной бомбы», взрывающейся при ударе.

Комбинация этих умений позволяет 1-Off быть эффективным как в обороне, так и в атаке, предлагая игрокам нестандартную тактику ведения боя.

Звёздное дитя: Бесстрашный воин ближнего боя

Звёздное дитя — персонаж, ориентированный на ближний бой и способный выдерживать значительный урон. Его ключевые особенности включают:

Способность «Прилив ярости», позволяющую стремительно вступать в бой.

Защитную способность «Алмазная кожа», повышающую выживаемость.

Атаку «Мощный удар», отбрасывающую противников.

Дробовик «Мозгобой» для нанесения сокрушительного урона вблизи.

Этот набор умений делает Звёздное дитя идеальным выбором для игроков, предпочитающих агрессивный стиль игры в первых рядах.

Хаймар: Огненный мистик с точностью лучника

Хаймар воплощает уникальное сочетание мистических способностей и точности стрелка. Её арсенал включает:

Огнестрельный лук, способный стрелять взрывными снарядами для нанесения высокого урона.

Способность «Стена огня», позволяющую блокировать пути противника.

Умение «Ослепляющая вспышка» для дезориентации врагов.

Эти способности делают Хаймар эффективным персонажем как для контроля территории, так и для точечного устранения ключевых целей.

Леннокс: Легендарный стрелок с арсеналом выживания

Леннокс позиционируется как один из лучших стрелков в галактике. Его снаряжение включает:

Тяжёлый пистолет «Звонарь».

Скорострельный револьвер «Честерли».

Взрывной нож для ближнего боя или метания.

Способность «Клакс-лечение» для выживания в сложных ситуациях.

Благодаря этому вооружению, Леннокс становится универсальным бойцом, способным эффективно действовать на различных дистанциях и выживать в напряжённых перестрелках.

На этом завершается краткий обзор четырёх персонажей Concord. Каждый из них, от робота-утилизатора до галактического стрелка, обладает уникальным набором способностей и оружия, что может обеспечить разнообразный игровой опыт. Также стоит отметить, что подобное разнообразие персонажей может создать интересные возможности для формирования командных стратегий. Однако эффективность этих комбинаций и общий баланс игры можно будет оценить только после её выхода.

Напомним, что релиз Concord запланирован на 20 августа для ПК и PlayStation 5. По мере приближения даты выхода, вероятно, Sony продолжит раскрывать дополнительные детали об игре и её персонажах.