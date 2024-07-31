Sony представляет очередную порцию персональных трейлеров героев

В рамках маркетинговой кампании своего нового шутера Concord, Sony продолжает знакомить потенциальных игроков с персонажами игры. Компания опубликовала новые персональные трейлеры четырёх героев, каждый из которых обладает уникальным набором способностей и оружия.
Рассмотрим подробнее каждого из представленных персонажей:
1-Off: Робот-утилизатор с золотым сердцем
1-Off представляет собой необычного персонажа — робота, изначально предназначенного для переработки отходов. Его основное оружие — промышленный пылесос — выполняет несколько функций. Во-первых, он может засасывать летящие снаряды, уменьшая получаемый урон. Во-вторых, этот агрегат способен поражать врагов мощной струей воздуха.
Кроме того, 1-Off обладает двумя дополнительными способностями:
- Установка воздушного барьера, блокирующего снаряды.
- Создание «мусорной бомбы», взрывающейся при ударе.
Комбинация этих умений позволяет 1-Off быть эффективным как в обороне, так и в атаке, предлагая игрокам нестандартную тактику ведения боя.
Звёздное дитя: Бесстрашный воин ближнего боя
Звёздное дитя — персонаж, ориентированный на ближний бой и способный выдерживать значительный урон. Его ключевые особенности включают:
- Способность «Прилив ярости», позволяющую стремительно вступать в бой.
- Защитную способность «Алмазная кожа», повышающую выживаемость.
- Атаку «Мощный удар», отбрасывающую противников.
- Дробовик «Мозгобой» для нанесения сокрушительного урона вблизи.
Этот набор умений делает Звёздное дитя идеальным выбором для игроков, предпочитающих агрессивный стиль игры в первых рядах.
Хаймар: Огненный мистик с точностью лучника
Хаймар воплощает уникальное сочетание мистических способностей и точности стрелка. Её арсенал включает:
- Огнестрельный лук, способный стрелять взрывными снарядами для нанесения высокого урона.
- Способность «Стена огня», позволяющую блокировать пути противника.
- Умение «Ослепляющая вспышка» для дезориентации врагов.
Эти способности делают Хаймар эффективным персонажем как для контроля территории, так и для точечного устранения ключевых целей.
Леннокс: Легендарный стрелок с арсеналом выживания
Леннокс позиционируется как один из лучших стрелков в галактике. Его снаряжение включает:
- Тяжёлый пистолет «Звонарь».
- Скорострельный револьвер «Честерли».
- Взрывной нож для ближнего боя или метания.
- Способность «Клакс-лечение» для выживания в сложных ситуациях.
Благодаря этому вооружению, Леннокс становится универсальным бойцом, способным эффективно действовать на различных дистанциях и выживать в напряжённых перестрелках.
На этом завершается краткий обзор четырёх персонажей Concord. Каждый из них, от робота-утилизатора до галактического стрелка, обладает уникальным набором способностей и оружия, что может обеспечить разнообразный игровой опыт. Также стоит отметить, что подобное разнообразие персонажей может создать интересные возможности для формирования командных стратегий. Однако эффективность этих комбинаций и общий баланс игры можно будет оценить только после её выхода.
Напомним, что релиз Concord запланирован на 20 августа для ПК и PlayStation 5. По мере приближения даты выхода, вероятно, Sony продолжит раскрывать дополнительные детали об игре и её персонажах.
Очередная порция уродцев, сбежавших с гейпарада ) Так правильнее заголовок будет)
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