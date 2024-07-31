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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
2.4 66 оценок

Sony представляет очередную порцию персональных трейлеров героев

Lunersun
Новости

В рамках маркетинговой кампании своего нового шутера Concord, Sony продолжает знакомить потенциальных игроков с персонажами игры. Компания опубликовала новые персональные трейлеры четырёх героев, каждый из которых обладает уникальным набором способностей и оружия.

Рассмотрим подробнее каждого из представленных персонажей:

1-Off: Робот-утилизатор с золотым сердцем

1-Off представляет собой необычного персонажа — робота, изначально предназначенного для переработки отходов. Его основное оружие — промышленный пылесос — выполняет несколько функций. Во-первых, он может засасывать летящие снаряды, уменьшая получаемый урон. Во-вторых, этот агрегат способен поражать врагов мощной струей воздуха.

Кроме того, 1-Off обладает двумя дополнительными способностями:

  • Установка воздушного барьера, блокирующего снаряды.
  • Создание «мусорной бомбы», взрывающейся при ударе.

Комбинация этих умений позволяет 1-Off быть эффективным как в обороне, так и в атаке, предлагая игрокам нестандартную тактику ведения боя.

Звёздное дитя: Бесстрашный воин ближнего боя

Звёздное дитя — персонаж, ориентированный на ближний бой и способный выдерживать значительный урон. Его ключевые особенности включают:

  • Способность «Прилив ярости», позволяющую стремительно вступать в бой.
  • Защитную способность «Алмазная кожа», повышающую выживаемость.
  • Атаку «Мощный удар», отбрасывающую противников.
  • Дробовик «Мозгобой» для нанесения сокрушительного урона вблизи.

Этот набор умений делает Звёздное дитя идеальным выбором для игроков, предпочитающих агрессивный стиль игры в первых рядах.

Хаймар: Огненный мистик с точностью лучника

Хаймар воплощает уникальное сочетание мистических способностей и точности стрелка. Её арсенал включает:

  • Огнестрельный лук, способный стрелять взрывными снарядами для нанесения высокого урона.
  • Способность «Стена огня», позволяющую блокировать пути противника.
  • Умение «Ослепляющая вспышка» для дезориентации врагов.

Эти способности делают Хаймар эффективным персонажем как для контроля территории, так и для точечного устранения ключевых целей.

Леннокс: Легендарный стрелок с арсеналом выживания

Леннокс позиционируется как один из лучших стрелков в галактике. Его снаряжение включает:

  • Тяжёлый пистолет «Звонарь».
  • Скорострельный револьвер «Честерли».
  • Взрывной нож для ближнего боя или метания.
  • Способность «Клакс-лечение» для выживания в сложных ситуациях.

Благодаря этому вооружению, Леннокс становится универсальным бойцом, способным эффективно действовать на различных дистанциях и выживать в напряжённых перестрелках.

На этом завершается краткий обзор четырёх персонажей Concord. Каждый из них, от робота-утилизатора до галактического стрелка, обладает уникальным набором способностей и оружия, что может обеспечить разнообразный игровой опыт. Также стоит отметить, что подобное разнообразие персонажей может создать интересные возможности для формирования командных стратегий. Однако эффективность этих комбинаций и общий баланс игры можно будет оценить только после её выхода.

Напомним, что релиз Concord запланирован на 20 августа для ПК и PlayStation 5. По мере приближения даты выхода, вероятно, Sony продолжит раскрывать дополнительные детали об игре и её персонажах.

-6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Eios

Очередная порция уродцев, сбежавших с гейпарада ) Так правильнее заголовок будет)

9
nickSIA

Сони что ты делаешь? Прекрати.

7
ZackSnyder

новые скрины самых говяных персов в истории игр. теперь не только в профиль, но и анфас!

4